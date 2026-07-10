La Juventus continua a lavorare per rinforzare il centrocampo con un profilo d'esperienza, la Roma si gode l'esplosione di Manu Koné al Mondiale mentre il Napoli deve fare i conti con i primi interessamenti concreti per Romelu Lukaku.

Juventus, idee Brozovic e Matic: esperienza al servizio di Spalletti

L'obiettivo della Juventus sarebbe chiaro: inserire in rosa un centrocampista capace di dare equilibrio e qualità alla manovra senza doversi svenare a livello economico. Nelle ultime ore è circolato il nome di Nemanja Matic, ma il serbo non sarebbe l'unico profilo seguito da Giovanni Carnevali.

Tra le opportunità valutate ci sarebbe infatti anche Marcelo Brozovic. L'ex Inter si è appena svincolato dall'Al Nassr e sarebbe disposto a rientrare in Serie A per quella che potrebbe essere la sua ultima grande esperienza ai massimi livelli. Un'occasione che la dirigenza bianconera starebbe monitorando con attenzione, consapevole di quanto il croato possa garantire personalità e visione di gioco in una squadra chiamata a ritrovare continuità.

Koné fa volare la Roma, il Besiktas si informa per Lukaku

In casa Roma, invece, i riflettori sono puntati su Manu Koné. Il centrocampista francese sta disputando un Mondiale di altissimo livello e, nel quarto di finale contro il Marocco, è stato tra i migliori in campo grazie a una prestazione di grande sostanza.

Un rendimento che rafforza la posizione del direttore sportivo D'Amico: secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul classe 2001, ma la valutazione sarebbe ormai salita dai 40 milioni iniziali fino a sfiorare quota 60. E, in caso di trionfo della Francia nella massima kermesse per nazioni, il prezzo potrebbe persino aumentare.

Dal fronte Napoli, infine, arrivano voci dalla Turchia. Il Besiktas avrebbe avviato i primi contatti sia con gli agenti di Romelu Lukaku sia con il club partenopeo per comprendere la fattibilità dell'operazione. Con un solo anno di contratto ancora da onorare, la cessione del belga rappresenterebbe una preziosa entrata per le casse azzurre. Un'ipotesi che, però, non entusiasmerebbe Massimiliano Allegri, intenzionato a puntare ancora sull'ex Roma e Inter per il proprio reparto offensivo.