Il mercato continua a offrire spunti e opportunità per le big della Serie A, impegnate a rinforzare le rispettive rose tra obiettivi di primo piano e giovani talenti da valorizzare. La Juventus avrebbe messo nel mirino un nome di assoluto prestigio come Bruno Fernandes, approfittando di una situazione contrattuale che potrebbe aprire scenari inattesi. La Roma, invece, continua la ricerca del nuovo esterno offensivo dopo una serie di trattative sfumate, mentre il Napoli sarebbe tornato con decisione sulle tracce di uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Juventus, Bruno Fernandes diventa un'opzione: lo United riflette sul futuro del portoghese

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus starebbe valutando il profilo di Bruno Fernandes per rinforzare il proprio centrocampo. Il fantasista portoghese è attualmente legato al Manchester United da un solo anno di contratto e proprio questa situazione renderebbe il suo cartellino potenzialmente più accessibile rispetto al reale valore del giocatore.

Stando alle indiscrezioni, il club inglese valuterebbe l'ex Udinese intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra certamente elevata, ma che potrebbe essere considerata relativamente contenuta se rapportata al livello internazionale del centrocampista lusitano, protagonista da anni in Premier League e punto di riferimento della nazionale portoghese.

La trattativa, comunque, si preannuncia estremamente complicata. Oltre all'investimento economico necessario, la Juventus dovrà fare i conti con la possibilità che il Manchester United riesca a trovare un accordo per il rinnovo del contratto del giocatore. Inoltre, secondo Konur, anche altri club avrebbero manifestato interesse nei confronti di Bruno Fernandes, rendendo la concorrenza particolarmente agguerrita.

Roma prudente su Nusa, Napoli rilancia per Alajbegovic

Nel frattempo la Roma continua a cercare un esterno offensivo di sinistra dopo aver visto sfumare consecutivamente diversi obiettivi di mercato. Tra i nomi che restano nella lista del direttore sportivo Tony D'Amico figura Antonio Nusa, talento norvegese del Lipsia considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

All'interno del club giallorosso, però, il profilo del classe 2005 non convincerebbe pienamente tutti. Oltre a una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro, il giocatore porterebbe con sé anche alcuni interrogativi legati ai problemi fisici accusati nelle ultime stagioni, aspetti che inducono la dirigenza capitolina alla prudenza prima di affrontare un investimento di tale portata.

Sul fronte Napoli, invece, si registra un ritorno di fiamma per Alajbegovic. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il club partenopeo avrebbe riaperto i contatti con l'entourage del giovane esterno del Bayer Leverkusen, rilanciando una trattativa che sembrava essersi raffreddata nelle settimane precedenti.

Il talento bosniaco continua ad attirare l'interesse di diversi club europei. Oltre al Napoli, infatti, sulle sue tracce restano l'Atalanta, la Juventus, dove il direttore sportivo Frederic Massara sarebbe un grande estimatore del giocatore e il Chelsea, che grazie alla propria forza economica potrebbe rappresentare il principale ostacolo per tutte le concorrenti nella corsa al promettente esterno offensivo.