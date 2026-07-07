John Stones torna a essere un nome spendibile per la Serie A. Il difensore inglese, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza al Manchester City, sarebbe finito nel mirino della Juventus, impegnata a rinforzare anche il reparto arretrato. Intanto a Napoli cresce la convinzione di puntare ancora su Romelu Lukaku dopo l'ottimo Mondiale disputato con il Belgio, mentre in casa Roma la trattativa per Mason Greenwood starebbe vivendo una fase di improvvisa tensione legata alle richieste economiche dell'attaccante inglese.

Juventus, Stones resta un'opzione. Allegri sempre più convinto di Lukaku

Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus continua a valutare diversi profili per rinforzare la propria difesa e tra questi figurerebbe anche John Stones. L'ex centrale del Manchester City, classe 1994, è attualmente svincolato ed è impegnato con la Nazionale inglese ai Mondiali. Al momento non si registrano passi avanti concreti nella trattativa, ma il suo nome rimane tra quelli monitorati dalla dirigenza bianconera, che considera l'esperienza internazionale dell'inglese un valore aggiunto per il nuovo progetto tecnico.

Nel frattempo, da Napoli arrivano segnali sempre più chiari sul futuro di Romelu Lukaku.

L'attaccante belga sta disputando un Mondiale di alto livello e le sue prestazioni avrebbero definitivamente convinto Massimiliano Allegri a puntare su di lui anche nella prossima stagione. Il tecnico livornese è da tempo un estimatore del centravanti classe 1993 e in passato aveva già provato a portarlo sia alla Juventus sia al Milan. Ora, con Allegri alla guida degli azzurri, il feeling tecnico tra i due potrebbe finalmente tradursi in una collaborazione destinata a proseguire.

Greenwood-Roma, accordo col Marsiglia vicino ma ora frenano le richieste dell'inglese

Le novità più significative arrivano però dalla Capitale. Secondo le indiscrezioni riportate dal team della trasmissione Te la do io Tokyo, la Roma sarebbe ormai vicinissima a trovare un'intesa con il Marsiglia per Mason Greenwood.

L'accordo tra i due club non rappresenterebbe più il principale ostacolo, ma nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo problema legato alle richieste economiche del calciatore.

L'attaccante inglese, anche alla luce dell'interesse manifestato da alcuni club turchi, avrebbe infatti rivisto al rialzo le proprie pretese. Se inizialmente uno stipendio da circa 5 milioni di euro sembrava sufficiente per arrivare alla fumata bianca, adesso Greenwood chiederebbe 6 milioni più bonus. Una posizione che avrebbe irritato la proprietà Friedkin, poco incline a modificare gli accordi raggiunti nelle fasi finali della trattativa. Proprio questo improvviso cambio di scenario rischierebbe di rallentare, se non addirittura compromettere, un'operazione che fino a pochi giorni fa sembrava ormai indirizzata verso la conclusione.