A meno di un mese dall'inizio del campionato, la Juventus è ancora senza un portiere titolare. Alla Continassa Luciano Spalletti sta lavorando con quattro estremi difensori, ma nessuno di loro sembra destinato a difendere i pali bianconeri nella prossima stagione. La dirigenza, infatti, continua a concentrarsi sul mercato: l'obiettivo principale resta Emiliano "Dibu" Martinez dell'Aston Villa, ma le difficoltà nella trattativa hanno spinto il club a valutare con maggiore attenzione anche le alternative, a partire da Guglielmo Vicario del Tottenham.

Nelle ultime ore, inoltre, è stato proposto anche Noah Atubolu del Friburgo.

Juventus, porta ancora senza padrone: Martinez si complica, salgono Vicario e Atubolu

Martinez continua a essere considerato il profilo ideale per esperienza, leadership e qualità tecniche, ma l'Aston Villa non ha intenzione di abbassare le proprie richieste economiche. Il club inglese continua a chiedere circa 12 milioni di euro, cifra che la Juventus ritiene eccessiva. Un eventuale sviluppo potrebbe arrivare solo al rientro del portiere argentino dalle vacanze post-Mondiale, anche se i tempi rischiano di allungarsi nonostante l'intesa di massima già raggiunta con il giocatore.

Per questo motivo l'amministratore delegato Giovanni Carnevali sta intensificando i contatti per Guglielmo Vicario.

Il portiere della Nazionale italiana è in uscita dal Tottenham e la Juventus punta a convincere gli Spurs ad accettare un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe ai bianconeri di valutarne il rendimento prima di un eventuale acquisto definitivo.

Nel frattempo resta aperta anche la pista che porta a Noah Atubolu. Il 24enne del Friburgo è stato proposto alla Juventus dopo essere finito fuori rosa a causa del mancato rinnovo del contratto, in scadenza nei prossimi mesi. Al momento il suo nome non rappresenta una priorità per la dirigenza, che continua a seguire anche altri profili già noti come Zion Suzuki del Parma, valutato però troppo caro, e Vanja Milinkovic-Savic del Napoli.

La corsa al nuovo numero uno bianconero resta quindi aperta, con la Juventus chiamata a trovare al più presto il portiere che guiderà la squadra nella nuova stagione.

Milan, Bennacer verso una nuova avventura: trattativa avanzata con l'Al Gharafa

Il futuro di Ismaël Bennacer sembra essere sempre più lontano dal Milan. Dopo il mancato accordo con l'Al-Shamal, il centrocampista algerino è vicino a trasferirsi all'Al Gharafa, club che nelle ultime ore ha accelerato i contatti per assicurarsi le sue prestazioni.

L'Al Gharafa avrebbe superato la concorrenza e sarebbe pronto a chiudere l'operazione in tempi brevi. Bennacer, reduce dall'esperienza in prestito alla Dinamo Zagabria, è alla ricerca di una nuova sfida che gli garantisca maggiore continuità e un progetto ambizioso, oltre a condizioni economiche vantaggiose.

Prima di definire il trasferimento, però, sarà necessario trovare un'intesa con il Milan per la risoluzione del contratto. I dialoghi tra le parti proseguono e il clima resta positivo, con la trattativa che potrebbe concludersi nei prossimi giorni.

Inter, Esposito è il gioiello da proteggere: rinnovo in arrivo fino al 2031

Tra i protagonisti di questo avvio di preparazione estiva c'è senza dubbio Pio Esposito. L'attaccante nerazzurro sta vivendo un ottimo momento di forma e vuole ritagliarsi un ruolo importante dopo la sua prima stagione con l'Inter. Nel primo test amichevole dell'estate ha dato subito prova delle sue qualità, realizzando ben cinque reti.

Le sue prestazioni hanno convinto il club, che è pronto a blindarlo con un rinnovo di contratto fino al 2031, prolungando di un anno l'attuale accordo.

Anche l'ingaggio verrà ritoccato, passando dagli attuali 1,2 milioni di euro a una cifra compresa tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione.

Nonostante l'interesse di diversi club, soprattutto dalla Premier League, il futuro di Esposito sembra essere saldamente legato ai colori nerazzurri. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha infatti ribadito più volte che il giocatore non intende prendere in considerazione altre destinazioni. L'Inter, dal canto suo, vuole puntare con decisione sul classe 2005 e trasformarlo in uno dei simboli del club per gli anni a venire.