Juventus e Milan continuano a muoversi su obiettivi di alto profilo per rinforzare due reparti considerati prioritari. I bianconeri insistono per regalarsi un nuovo numero uno e avrebbero messo sul piatto una contropartita con la Roma per arrivare Mile Svilar, mentre i rossoneri starebbero valutando un'operazione tanto affascinante quanto complicata per costi, quella per Virgil van Dijk.

La Juventus insiste per Svilar: no della Roma ai primi 42 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus, tramite l'intervento del procuratore di Mile Svilar, si sarebbe detta pronta a mettere sul tavolo 42 milioni di euro per convincere la Roma a cedere il portiere serbo.

Una proposta importante, riportata direttamente al presidente Dan Friedkin, che avrebbe però respinto senza esitazioni l'offerta, ribadendo la volontà del club giallorosso di non privarsi di uno dei principali protagonisti del ritorno in Champions League.

Il rifiuto, tuttavia, non avrebbe raffreddato i propositi della dirigenza bianconera. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali sarebbe infatti disposto a rilanciare inserendo nell'operazione una contropartita tecnica di spessore come Teun Koopmeiners. L'olandese, reduce da due stagioni al di sotto delle aspettative, ritroverebbe a Roma Gian Piero Gasperini, tecnico con cui aveva raggiunto il punto più alto della propria carriera ai tempi dell'Atalanta.

Van Dijk, suggestione Milan: il nodo è uno stipendio fuori portata

In casa Milan prosegue invece la ricerca del difensore centrale destinato a guidare il reparto nella prossima stagione. Nelle ultime ore sarebbe emerso un nome di assoluto prestigio: quello di Virgil van Dijk. Il capitano del Liverpool entrerà nell'ultimo anno di contratto con i Reds e l'8 luglio compirà 35 anni, elementi che potrebbero abbassare sensibilmente il costo del cartellino, stimato intorno ai 15 milioni di euro.

Se il prezzo per acquistarlo potrebbe risultare persino abbordabile, il vero ostacolo sarebbe rappresentato dall'ingaggio. Attualmente Van Dijk percepisce infatti quasi 18 milioni di sterline a stagione dal Liverpool, una cifra totalmente fuori dai parametri economici del Milan e, più in generale, del calcio italiano.

Per trasformare la suggestione in una trattativa concreta, il difensore olandese dovrebbe accettare una drastica riduzione del proprio stipendio, scenario che al momento rende l'operazione estremamente difficile nonostante il fascino di un possibile approdo in rossonero.