Andrea Pirlo è stato ufficialmente scelto come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La notizia, che circola da alcune ore, ha subito generato reazioni immediate e contrastanti nel panorama politico e sportivo nazionale. Tra le voci più autorevoli, quella del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha espresso le sue perplessità in una dichiarazione telefonica: “Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, in quest’ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo ct azzurro anche per rispetto a loro, ed ora parlo solo perché mi avete chiamato: che Dio ce la mandi buona”.

La Russa, pur mantenendo un tono istituzionale, non ha celato una certa preoccupazione per la nomina di Pirlo. “Certo, sono un tifoso dell’Italia e Pirlo è stato un grande campione: ma come allenatore è un salto nel buio. Dopo il ballon d’essai mediatico di Guardiola non vorrei che la montagna avesse partorito un topolino, il topolino Pirlo. Pensavo che la scelta fosse Conte o Mancini”. Queste parole riflettono il clima di attesa e incertezza che accompagna l’inizio del nuovo ciclo azzurro, dopo il rifiuto di Pep Guardiola, inizialmente sondato per la guida tecnica.

Reazioni Istituzionali e Sportive

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha commentato la nomina di Pirlo evidenziandone la natura di scommessa.

“Mi auguro Pirlo possa portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso. Lui, poi, ha un suo percorso da allenatore e mi auguro possa incrementarlo ulteriormente”. Abodi ha poi aggiunto: “Il campo dirà se questa sarà stata una scommessa o una scelta lungimirante. Io resto il primo supporter del ct e della nazionale che per me è la squadra del cuore”. Riguardo al mancato arrivo di Pep Guardiola, il ministro ha dichiarato: “Non so se ci abbia pensato veramente. Lui e Pirlo mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che senza una certezza del sì avrei tenuto nascosta la pista Guardiola”.

La decisione di affidare la panchina azzurra a Pirlo è stata presa da una commissione composta da Malagò, Leonardo e Maldini, figure di spicco del calcio italiano, che hanno individuato nell’ex campione del mondo il profilo ideale per il ruolo di nuovo ct.

Il Contratto e le Prospettive Future

L’accordo con Pirlo prevederebbe un contratto di quattro anni, in linea con il ciclo che culminerà con i Mondiali del 2030. Al momento, tuttavia, non sono previsti annunci ufficiali da parte della FIGC. Questa scelta rappresenta una svolta significativa per la Nazionale, che si affida a un tecnico giovane e con un percorso ancora da consolidare a livello internazionale.

Il clima attorno alla nomina di Pirlo è caratterizzato da attesa e curiosità. La Federazione punta su una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente del calcio italiano come giocatore, e che ora è chiamato a dimostrare il proprio valore anche nel ruolo di allenatore. Il suo percorso sarà seguito con attenzione, nella speranza che possa portare i risultati attesi e rilanciare le ambizioni della Nazionale italiana.