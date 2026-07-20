La Spagna ha conquistato il titolo di campione del mondo, e la festa è esplosa con un'ondata di gioia incontenibile. Le immagini, condivise da Gavi sul suo profilo Instagram, hanno immortalato l'esultanza delle Furie Rosse. I festeggiamenti sono iniziati nello spogliatoio per poi proseguire sul pullman della squadra, trasformato in un palcoscenico di musica, cori e balli sfrenati, a seguito della vittoria in finale per 1-0 contro l'Argentina. Un ruolo di spicco è stato ricoperto da Lamine Yamal, vero e proprio protagonista della lunga nottata di celebrazioni.

La celebrazione sul pullman

I video diffusi da Gavi offrono uno spaccato autentico dell'atmosfera di esultanza collettiva. I giocatori, euforici, hanno celebrato il loro trionfo mondiale con canti e danze, trasformando il veicolo in un epicentro di allegria. Tra tutti, Lamine Yamal si è distinto come figura centrale, mostrandosi scatenato e visibilmente coinvolto in ogni momento dei festeggiamenti, incarnando lo spirito della squadra.

Il trionfo e il gol decisivo

La Spagna ha raggiunto la vetta del calcio mondiale superando l'Argentina con un risultato di 1-0. La partita, combattuta fino ai tempi supplementari, è stata decisa dal gol di Ferran Torres, una rete che ha sigillato la vittoria e consegnato il prestigioso trofeo alla nazionale spagnola.

Questo successo rappresenta un momento storico per il calcio iberico.

L'entusiasmo dei tifosi nelle città

La vittoria ha scatenato un'esplosione di gioia anche tra i tifosi spagnoli. Le strade di Madrid e Barcellona si sono animate fino a notte fonda, trasformandosi in teatri di festeggiamenti spontanei. Migliaia di persone sono scese in piazza, sventolando bandiere, intonando cori e celebrando con un entusiasmo collettivo il secondo titolo mondiale della nazionale.