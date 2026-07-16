La festa dell'Argentina per la qualificazione alla finale dei Mondiali 2026 è stata accompagnata anche da un gesto dal forte significato politico. Al termine della semifinale vinta in rimonta contro l'Inghilterra ad Atlanta, Lisandro Martínez e Giovani Lo Celso hanno sventolato uno striscione con un messaggio legato alla storica contesa sulle Isole Malvinas.

Lo striscione

"Le Malvinas sono argentine". È la scritta riportata sul drappo bianco mostrato dai due calciatori dell'Albiceleste, immortalati mentre festeggiano sul terreno di gioco al termine della partita.

Il riferimento storico

Il messaggio richiama la disputa sulla sovranità delle Isole Malvinas, arcipelago dell'oceano Atlantico meridionale rivendicato dall'Argentina, che lo considera parte integrante del proprio territorio nazionale.

Nel 1982 la dittatura militare argentina occupò l'arcipelago, precedentemente occupato dal Regno Unito nel 1833, dando origine al conflitto noto come guerra delle Falkland, conclusosi con la sconfitta del Paese sudamericano.