La Lazio ha ufficialmente inaugurato la nuova stagione calcistica con il raduno presso il centro sportivo di Formello. I calciatori hanno fatto il loro ingresso per sottoporsi alle consuete visite mediche e ai primi test atletici, un passaggio fondamentale in attesa dell'avvio degli allenamenti veri e propri, fissato per lunedì sotto la guida del nuovo tecnico, Rino Gattuso. Tra i presenti, spicca quello di Mario Gila, il difensore spagnolo ormai prossimo al trasferimento al Milan, che ha colto l'occasione per salutare i numerosi tifosi accorsi all'ingresso del centro sportivo.

Gila, il cui affare con il club rossonero è ormai definito e attende solo l'ufficialità, ha voluto congedarsi dai sostenitori laziali con parole cariche di affetto. «Partirò nei prossimi giorni. Della mia esperienza alla Lazio mi porterò dietro tutto, è stato molto bello e sono felice degli anni vissuti qui», ha dichiarato lo spagnolo, confermando di fatto il suo addio al club. Questo saluto segna la conclusione di un percorso significativo con la maglia biancoceleste. Nel frattempo, la società si prepara ad accogliere i nuovi innesti per la stagione imminente, con Pedraza che rappresenta l'unico acquisto ufficializzato fino a questo momento, anch'egli presente al raduno.

Il programma della preparazione estiva a Formello

Il raduno a Formello è il primo passo di una preparazione estiva articolata e fondamentale. Dopo le giornate iniziali dedicate a visite mediche e test atletici, la fase di allenamento vero e proprio inizierà il 13 luglio, con doppie sessioni programmate fino al 26 luglio. Una seconda parte del ritiro si svolgerà sempre a Formello dal 29 luglio al 9 agosto, con alcune giornate aperte ai tifosi per seguire gli allenamenti.

Le sei amichevoli del precampionato biancoceleste

Per affinare la condizione fisica e tattica in vista dell'inizio della stagione ufficiale, il programma estivo della Lazio prevede sei test amichevoli. Il primo, il 20 luglio, sarà contro la Primavera biancoceleste.

Seguirà, il 26 luglio, la sfida con la Flaminia Civita Castellana. Ad agosto, gli incontri con l'Avellino (primo agosto) e l'Ascoli (2 agosto, in trasferta). Le ultime due amichevoli saranno contro l'Ostiamare (5 agosto) e il Frosinone (9 agosto allo stadio Stirpe), a chiusura della preparazione estiva. Questi incontri saranno cruciali per mister Gattuso per valutare la rosa.