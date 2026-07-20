Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate da Fabio Bergomi, l'Inter starebbe valutando un inserimento per Emiliano "Dibu" Martínez, portiere dell'Aston Villa seguito da tempo anche dalla Juventus. Un'operazione che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe cambiare gli equilibri del mercato dei portieri. Parallelamente, la Roma è al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini e uno dei nomi destinati a lasciare nuovamente Trigoria sarebbe quello di Marash Kumbulla, ormai fuori dal progetto tecnico giallorosso.

Bergomi lancia l'idea: "L'Inter può provarci per Dibu Martínez"

Secondo quanto riferito dall'opinionista Fabio Bergomi sul proprio canale YouTube, l'Inter potrebbe inserirsi nella corsa a Emiliano "Dibu" Martínez e sorprendere la concorrenza della Juventus, che segue da tempo il portiere argentino. Per Bergomi, la dirigenza nerazzurra dovrebbe prima cedere il portiere Martínez già presente alla Pinetina e successivamente presentarsi dall'Aston Villa con un'offerta da circa 15 milioni di euro per il vicecampione del mondo. Una strategia che, nelle intenzioni dell'opinionista, consentirebbe all'Inter di aggiungere alla rosa un estremo difensore di assoluta esperienza internazionale e abituato a giocare ai massimi livelli.

L'eventuale inserimento dei nerazzurri rischierebbe però di complicare i piani della Juventus, che nelle ultime settimane aveva individuato proprio nel numero uno dell'Aston Villa uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto, salvo poi scontrarsi con la volontà del club inglese di trattenerlo.

Kumbulla verso una nuova esperienza in Liga

In casa Roma, invece, continua il lavoro sulle uscite. Tra i giocatori destinati a lasciare nuovamente la Capitale ci sarebbe Marash Kumbulla, protagonista ormai da diverse stagioni dello stesso percorso: rientro dal prestito estivo e nuova sistemazione lontano da Trigoria. Anche quest'anno il copione sembrerebbe destinato a ripetersi. Il centrale albanese, infatti, non rientrerebbe nei piani di Gian Piero Gasperini e la società sarebbe già al lavoro per individuare la soluzione migliore. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il suo profilo avrebbe attirato l'interesse di tre club spagnoli: Rayo Vallecano, Levante ed Elche.