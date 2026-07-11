Il mercato continua a muoversi su più fronti. La Roma resta concentrata sulla ricerca di un rinforzo offensivo e, oltre ai nomi già noti di Garnacho e Moreira, nelle ultime ore sarebbe spuntata anche una pista che porta a Gabriel Martinelli. L'Inter, invece, riflette sulle alternative a Trevoh Chalobah, mentre in casa Juventus tiene banco la situazione legata a Dusan Vlahovic, ancora lontano da una soluzione definitiva.

Roma e Inter, nuovi scenari tra attacco e difesa

Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Orazio Accomando, la Roma continuerebbe a lavorare per regalare un nuovo esterno offensivo a Gian Piero Gasperini.

Oltre ad Alejandro Garnacho e Moreira, il club giallorosso avrebbe effettuato anche un sondaggio per Gabriel Martinelli. Al momento, però, la pista che porta al brasiliano sarebbe più fredda rispetto alle altre due, considerate maggiormente percorribili dalla dirigenza capitolina.

Sul fronte Inter, invece, resta complicata la corsa a Trevoh Chalobah. Il Chelsea continuerebbe infatti a valutare il difensore oltre i 35 milioni di euro, una cifra che starebbe spingendo i nerazzurri a valutare profili alternativi. Tra questi, secondo il giornalista turco Ekrem Konur, ci sarebbe Davinson Sánchez, centrale colombiano del Galatasaray. Trattare con il club di Istanbul, però, non sarebbe semplice: lo dimostrerebbe anche il tentativo del Como, che avrebbe offerto circa 20 milioni di euro per il classe 1996 ricevendo una risposta negativa.

Schira: "La partita fra Juve e Vlahovic si giocherà sul lato economico"

Anche il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere avvolto dall'incertezza. A fare il punto della situazione è stato Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube, dove ha spiegato come il centravanti non abbia ancora chiuso definitivamente la propria esperienza in bianconero. "Il centravanti serbo non ha ancora detto addio alla società bianconera, tanto è vero che non ha neanche svuotato il suo armadietto alla Continassa. La sensazione è che restare alla Juve al classe 2000 non dispiacerebbe cosi come a Spalletti, che si terrebbe il bomber ex Fiorentina volentieri. Il problema però sono le richieste dello staff del ragazzo, che continuano a essere altissime.

Il papà/agente vorrebbe un premio alla firma e delle commissioni molto alte, per un totale di circa 25 milioni di euro mentre il club bianconero sarebbe disposto a mettere sul tavolo al massimo 12/12 milioni, circa la metà. Sul lato economico quindi, si giocherà la partita".