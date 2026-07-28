Le ultime indiscrezioni di mercato continuano a intrecciare le strategie delle big della Serie A, con Juventus, Inter e Roma impegnate nella ricerca dei rinforzi giusti per completare le rispettive rose. Al centro dell'attenzione c'è John Lucumi, difensore del Bologna seguito da diverse società ma che, secondo le ultime rivelazioni, avrebbe una chiara preferenza per la Juventus. Nel frattempo, l'Inter potrebbe modificare la propria strategia per Cristian Romero dopo l'imminente arrivo di John Stones, mentre la Roma continua a lavorare sottotraccia per Israel Reyes.

Lucumi aspetta la Juventus: il Como accelera, ma il colombiano sogna il bianconero

Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il nome di John Lucumi resta uno dei più interessanti da seguire in questa fase del mercato. Il difensore colombiano del Bologna piace molto al Como, che avrebbe intensificato i contatti con il club emiliano nel tentativo di anticipare la concorrenza e chiudere l'operazione nelle prossime settimane.

Nonostante il forte pressing della società lombarda, però, il giocatore avrebbe un obiettivo ben preciso. Secondo Romano, il sogno di Lucumi sarebbe quello di trasferirsi alla Juventus. Per questo motivo il centrale avrebbe deciso di attendere un eventuale segnale da parte della dirigenza bianconera prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro.

La Juventus, infatti, segue il difensore da diverse settimane e continua a considerarlo un profilo adatto per rinforzare il reparto arretrato. Una situazione che potrebbe riaprirsi qualora alla Continassa decidessero di accelerare dopo aver definito le priorità in altri ruoli.

Stones cambia i piani dell'Inter, la Roma prova il colpo Reyes

Novità anche in casa Inter. Secondo Fabrizio Romano, l'arrivo ormai praticamente definito di John Stones potrebbe avere ripercussioni sulla trattativa per Cristian Romero. Con il centrale inglese pronto a rafforzare il reparto difensivo, i nerazzurri non avrebbero più l'urgenza di chiudere immediatamente l'operazione con il Tottenham. La dirigenza guidata da Giuseppe Marotta potrebbe così adottare una strategia più attendista, continuando a monitorare Romero senza però forzare i tempi.

L'obiettivo sarebbe quello di convincere il club londinese ad abbassare le proprie richieste fino ai 40 milioni di euro già messi sul tavolo dall'Inter, evitando di partecipare a un'asta che farebbe inevitabilmente lievitare il costo del cartellino.

Sul fronte Roma, infine, resta viva la pista che porta a Israel Reyes. Secondo indiscrezioni provenienti dal Messico, il direttore sportivo Tony D'Amico avrebbe presentato al Club America una prima offerta da 2,5 milioni di euro per il difensore centrale classe 2000. Una proposta ritenuta troppo bassa dalla società messicana, che per lasciar partire il giocatore chiederebbe almeno il triplo. La volontà di Reyes di misurarsi con il calcio europeo potrebbe però favorire un riavvicinamento tra le parti e rendere più flessibili le richieste del Club América nel prosieguo della trattativa.