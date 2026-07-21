Il mondo del calcio si stringe attorno a Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, per la grave perdita del padre, Amerigo Sarri, spentosi nella serata di ieri all'età di novantasette anni. La notizia della scomparsa è stata ufficializzata dal club bergamasco attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, dove è stato espresso il più profondo cordoglio nei confronti dell'allenatore e di tutta la sua famiglia in questo momento di grande dolore.

L'intera società nerazzurra ha voluto manifestare la propria vicinanza e il proprio affetto a mister Sarri.

Il presidente Antonio Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca, l'amministratore delegato Luca Percassi, insieme a tutti i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, i dipendenti e i collaboratori del Club, hanno unito le loro voci per porgere le più sincere e sentite condoglianze. Il comunicato sottolinea con chiarezza il legame profondo: «Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra».

Il ricordo di Amerigo Sarri e il suo legame con Bergamo

Amerigo Sarri, la cui vita è stata ricca di esperienze, era stato in gioventù un ex ciclista professionista. La sua carriera professionale lo aveva poi portato a lavorare come dipendente Italsider a Napoli, città che ha dato i natali al figlio Maurizio.

Un capitolo significativo della sua esistenza, e di quella della sua famiglia, si è svolto tra il 1962 e il 1965, quando per motivi professionali si trasferì con i suoi cari a Castro, un comune situato nella provincia di Bergamo. Qui, Amerigo Sarri lavorò presso l'allora Lucchini Rs, un periodo che ha lasciato un segno indelebile. Fu proprio durante questi anni trascorsi nella Bergamasca che un giovane Maurizio Sarri imparò il dialetto locale, un dettaglio affettuosamente ricordato dallo stesso Amerigo, a testimonianza di un'infanzia profondamente radicata nel territorio.

Maurizio Sarri: un'infanzia e una carriera con radici bergamasche

Il trasferimento a Castro, in provincia di Bergamo, ha rappresentato un momento cruciale e formativo nella vita familiare dei Sarri.

Maurizio Sarri, allora bambino, ha mantenuto nel corso degli anni un profondo e duraturo rapporto con il territorio bergamasco, che va ben oltre i ricordi d'infanzia. Questo legame si è manifestato anche in diversi episodi della sua brillante carriera calcistica. Tra questi, si annovera la prima storica partita dell'Atalanta di Gasperini, che vide la squadra bergamasca affrontare proprio il Napoli allora allenato da Sarri. Un altro significativo episodio risale alla finale di Coppa Italia di Serie D del 2003, quando Sarri guidava il Sansovino in una sfida contro l'USO Calcio, riaffermando così le sue connessioni professionali e personali con la provincia di Bergamo.