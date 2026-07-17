Il calcio italiano piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, lo storico allenatore che guidò il Verona alla conquista dello Scudetto nella stagione 1984/85. Bagnoli si è spento a 91 anni. Dal 2017 era membro della Hall of Fame del calcio italiano, riconoscimento del suo valore umano e professionale.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e il suo presidente, Giovanni Malagò, hanno espresso il loro sentito omaggio. Malagò ha ricordato Bagnoli con parole che ne sottolineano la grandezza: “La sua grande umanità e la profonda conoscenza del calcio gli hanno permesso di guadagnarsi la stima e la fiducia dei suoi giocatori e di conquistare alla guida del Verona uno degli Scudetti più sorprendenti di sempre”.

Il presidente ha proseguito, evidenziando l'importanza di quell'impresa: “Quell’impresa resta una delle pagine più belle e sentimentali del nostro calcio. Da grande allenatore qual era sapeva valorizzare i calciatori che aveva a disposizione, anteponendo sempre il gruppo alle individualità”. Questa filosofia fu determinante per un successo ritenuto quasi impossibile.

Lo storico Scudetto del Verona 1984/85

La vittoria del campionato da parte del Verona nella stagione 1984/85 rimane uno degli episodi più memorabili e amati del calcio italiano. Sotto la guida sapiente di Bagnoli, la squadra scaligera riuscì a imporsi in un torneo tradizionalmente dominato dalle “grandi potenze”, ribaltando ogni pronostico e scrivendo una pagina leggendaria.

Fu la prima e unica volta che il club veneto conquistò il titolo nazionale, un'impresa storica che ancora oggi risuona nell'immaginario collettivo.

L'approccio di Bagnoli, caratterizzato da una spiccata umanità e dalla capacità di esaltare il collettivo, si rivelò determinante. La sua visione, che privilegiava l'armonia del gruppo rispetto ai singoli talenti, permise al Verona di superare ogni aspettativa e di lasciare un segno indelebile nella memoria degli appassionati.

La carriera di un tecnico pragmatico

Prima di sedersi in panchina, Osvaldo Bagnoli aveva avuto una carriera da calciatore, vestendo le maglie di importanti club come Milan, Verona e Spal. In campo si distinse per la sua solidità e concretezza, qualità che avrebbe poi trasferito nel suo approccio da allenatore.

La sua vera consacrazione avvenne proprio a Verona, dove approdò nel 1981. Qui, Bagnoli ottenne risultati straordinari: portò la squadra alla promozione in Serie A, la guidò a un prestigioso quarto posto in campionato e a una finale di Coppa Italia, prima di compiere il suo capolavoro assoluto con lo Scudetto. Dopo nove anni di successi, Bagnoli si trasferì al Genoa, dove firmò un'altra impresa storica, conquistando un quarto posto in campionato e una semifinale di Coppa UEFA, un risultato di grande prestigio.

Successivamente, guidò anche l'Inter, ottenendo un secondo posto in campionato nella sua prima stagione. La sua carriera da allenatore si concluse a soli 59 anni, con un esonero nella stagione successiva all'Inter.

Bagnoli è universalmente ricordato come un simbolo di un calcio concreto e pragmatico, un tecnico che ha saputo scrivere pagine memorabili senza mai cercare i riflettori, mantenendo uno stile sobrio e focalizzato sui risultati.