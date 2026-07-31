Quello che doveva essere un normale pomeriggio di relax al mare si è concluso con un drammatico episodio sulla spiaggia di Grotticelle, nella rinomata area di Capo Vaticano, nel comune di Ricadi. Una turista di 38 anni è deceduta dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in acqua. L’accaduto ha lasciato sotto shock le numerose persone presenti sulla costa, una delle zone più apprezzate della Calabria, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e dell’efficienza dei servizi di emergenza nelle località balneari.

Grotticelle, inutili i soccorsi

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, la donna era entrata in mare per fare il bagno quando, improvvisamente, avrebbe manifestato un grave problema di salute. Alcuni bagnanti hanno notato la situazione e si sono subito mobilitati per aiutarla, riuscendo a trascinarla fino alla battigia e a chiedere l’intervento dei soccorsi.

Poco dopo sono giunti gli operatori del servizio sanitario d’emergenza 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla attraverso le manovre previste. Ogni sforzo del personale medico, però, si è rivelato inutile: la donna non ha superato l’emergenza e ne è stato dichiarato il decesso.

Dolore tra i presenti

La tragedia ha suscitato grande dolore tra i frequentatori della spiaggia di Grotticelle, particolarmente affollata in questo periodo dell’anno per la presenza di visitatori provenienti da diverse località.

Molti presenti hanno assistito alle operazioni di soccorso con apprensione, attendendo notizie positive che purtroppo non sono mai arrivate.

Restano ora da chiarire tutti gli aspetti legati alla tempistica e alle modalità dell’intervento. Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo di emergenza sarebbe arrivato dopo circa cinquanta minuti dalla chiamata e si tratterebbe di un’ambulanza della Croce Rossa priva di medico a bordo. La circostanza ha riacceso le discussioni sulla disponibilità dei servizi sanitari nelle zone turistiche durante i mesi di maggiore affluenza.

Sul posto sono intervenute anche le autorità competenti, impegnate nelle verifiche necessarie per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e chiarire ogni dettaglio della vicenda.