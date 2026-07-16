La Federazione Calcistica Marocchina ha ufficialmente annunciato la conferma di Walid Regragui nel ruolo di commissario tecnico della nazionale di calcio del Marocco. Questa decisione strategica sottolinea la chiara intenzione dei vertici federali di assicurare una continuità tecnica alla guida dei Leoni dell'Atlante, un passo considerato fondamentale in vista dei prossimi e cruciali impegni internazionali. Tra questi, spiccano in particolare le qualificazioni e la fase finale degli attesissimi Mondiali, competizione che rappresenta un banco di prova significativo per il calcio marocchino.

La conferma di Regragui giunge al termine di un periodo di attenta valutazione, durante il quale la federazione ha esaminato il percorso intrapreso dalla squadra e i risultati conseguiti sotto la sua gestione.

Il rinnovo della fiducia nei confronti di Walid Regragui non è solo un atto formale, ma rappresenta un tangibile segnale di profondo apprezzamento per il lavoro svolto dal tecnico e per la visione strategica che ha saputo infondere nella selezione marocchina. La federazione ha voluto enfatizzare l'importanza cruciale della stabilità in un momento così delicato per la preparazione atletica e tattica della squadra. Tale stabilità è considerata un elemento imprescindibile per garantire una preparazione ottimale e per affrontare con serenità gli imminenti appuntamenti mondiali.

È stato specificato che, al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli riguardanti la durata precisa del nuovo incarico affidato a Regragui, né sono state rese note eventuali modifiche o integrazioni all'interno dello staff tecnico che lo affiancherà nella sua missione.

La scelta strategica della Federazione Marocchina

La determinazione di confermare Regragui alla guida della squadra nazionale è il frutto di una meticolosa analisi che ha preso in considerazione sia i risultati sportivi già conseguiti, sia le ambiziose prospettive future che si delineano per la nazionale marocchina. La federazione ha ribadito con convinzione che la continuità alla guida tecnica è un pilastro irrinunciabile per assicurare una preparazione adeguata e per infondere la necessaria determinazione nell'affrontare le sfide di alto livello che attendono il Marocco sul palcoscenico internazionale.

Questa scelta, di grande rilevanza strategica, è stata accolta con notevole favore anche all'interno dell'ambiente calcistico locale, che intravede nella permanenza del tecnico un'opportunità preziosa e concreta per consolidare ulteriormente i significativi progressi compiuti dalla squadra negli ultimi anni e per puntare a traguardi sempre più elevati.

Il percorso di Walid Regragui e le ambiziose prospettive future

La conferma di Walid Regragui si inserisce armoniosamente in un contesto di grande attenzione e di rinnovato impegno verso la crescita e lo sviluppo a lungo termine del calcio marocchino. Il tecnico, già riconosciuto per essere stato artefice di importanti traguardi e risultati di prestigio con la nazionale, avrà ora il compito primario di guidare la squadra attraverso le impegnative fasi di qualificazione, per poi condurla nella successiva preparazione ai Mondiali.

L'obiettivo dichiarato e ampiamente condiviso è quello di proseguire con inalterata determinazione il percorso di sviluppo intrapreso, puntando non solo a rafforzare ulteriormente la competitività del Marocco a livello globale, ma anche a raggiungere nuovi e ambiziosi risultati sulla scena calcistica mondiale, consolidando la posizione del Marocco tra le potenze emergenti del calcio internazionale.