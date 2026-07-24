Nel suggestivo scenario dei vicoli bianchi di Locorotondo, cresce l’attesa per le nozze di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Il borgo pugliese si è vestito a festa per accogliere l’evento, che vede protagonista il celebre portiere della Nazionale e la sua futura moglie. La funzione religiosa è prevista nella storica chiesa di San Giorgio Martire, dove ogni dettaglio è stato curato con meticolosa attenzione, tra addobbi floreali prevalentemente bianchi e raffinati richiami al rosso. L’inizio della cerimonia è fissato per le 16:30, anche se, come da tradizione, non si esclude un possibile e atteso ritardo della sposa.

Sul sagrato e all’interno della chiesa, fervono i preparativi finali, mentre una lunga e elegante passerella è stata appositamente allestita per garantire l’arrivo in sicurezza e con la dovuta solennità degli sposi e dei loro numerosi invitati. Tra la folla di curiosi e appassionati, alcuni giovani indossano con orgoglio le maglie dell’Argentina e della Nazionale italiana, sperando ardentemente di incontrare qualche campione del mondo del calcio e magari scattare un prezioso selfie ricordo. L’attenzione è rivolta non solo ai futuri coniugi, ma anche agli illustri ospiti che potrebbero fare la loro comparsa, alimentando ulteriormente la curiosità e l’entusiasmo dei presenti.

Locorotondo in festa per il grande evento

La comunità di Locorotondo partecipa con evidente entusiasmo a questo significativo evento, che ha trasformato l’intero centro storico in un vibrante luogo di festa e trepidante attesa. La chiesa di San Giorgio Martire, ornata maestosamente da colonne di rose bianche, rappresenta il cuore pulsante e scenografico della giornata, mentre nei dintorni si respira un autentico clima di festa condivisa, che coinvolge residenti e visitatori. Non è escluso che alcuni degli invitati più attesi, per ragioni di discrezione o comodità, raggiungano direttamente la coppia nella lussuosa Pettolecchia La Residenza, situata nelle incantevoli campagne di Fasano, dove si terrà il sontuoso ricevimento nuziale.

La cospicua presenza di tifosi e semplici curiosi testimonia l’affetto e la grande popolarità di Donnarumma, che con questo matrimonio celebra non solo un’unione personale e profonda, ma anche un importante momento di condivisione con la sua terra d’origine e con tutti coloro che lo seguono e lo supportano da sempre con passione.

La festa prematrimoniale e gli ospiti illustri attesi

Nei giorni immediatamente precedenti alle nozze, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno organizzato un memorabile ricevimento prematrimoniale nella suggestiva masseria Pettolecchia, posizionata sulla Fasano-Savelletri, a pochi passi dal mare cristallino. La serata è stata animata da vivaci balli, coinvolgenti canzoni e le caratteristiche luminarie pugliesi, con i futuri sposi che si sono anche dilettati nella preparazione della massa per le pizze, in un’atmosfera di gioia e convivialità.

L’attesa per la cerimonia è ulteriormente accresciuta dalla presenza annunciata di numerosi vip del mondo dello sport e non solo, tra cui spiccano nomi come l’ex portiere della Nazionale Gianluigi Buffon, il neodirettore tecnico Paolo Maldini e i vertici del calcio italiano quali Roberto Mancini, Massimiliano Allegri e Gabriele Gravina.

Il matrimonio di Donnarumma si conferma così un evento di grande risonanza, che unisce armoniosamente sport, tradizione e mondanità, rendendo Locorotondo il centro dell’attenzione per appassionati di calcio e curiosi provenienti da ogni dove.