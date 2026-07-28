Trattenere i migliori giocatori in rosa e rinforzare l'organico a disposizione di mister Spalletti, così da essere competitivi sia in Italia che in Europa. Sono questi gli obiettivi della Juventus, molto attiva sul fronte calciomercato. Tra i giocatori bianconeri più richiesti c'è sicuramente Francisco Conceicao che sarebbe finito nel mirino del Manchester United, mentre per rinforzare il pacchetto offensivo spunta la candidatura di Ermedin Demirovic, attaccante in forza allo Stoccarda.

Lo United monitora Conceicao

Conceicao è sicuramente uno dei giocatori più importanti dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

Dall'arrivo del tecnico di Certaldo sulla panchina bianconera, il portoghese è stato tra i più continui e le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di molte società europee. Tra queste ci sarebbe anche il Manchester United, da sempre molto attento ai migliori talenti del calcio internazionale. I Red Devils vorrebbero capire la fattibilità di un'eventuale trattativa; trattativa che appare molto difficile visto che la Juventus considera il classe 96 un elemento chiave e che prenderebbe in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 60 milioni di euro.

Una strategia chiara da parte della Vecchia Signora, che dopo Yildiz, vuole blindare un altro dei suoi gioielli.

Si valuta Demirovic per il reparto offensivo

Capitolo acquisti. Uno dei tasselli fondamentali per questo calciomercato estivo della Juventus è rappresentato dall'acquisto di uno/due attaccanti che possano completare il reparto offensivo. Viste le difficoltà nel completare la trattativa per Kolo Muani che resta il primo nome sulla lista, la dirigenza bianconera valuta anche eventuali alternative come Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco che potrebbe lasciare lo Stoccarda.

Nonostante una stagione difficile conclusasi con solo 4 presenze a causa di diversi infortuni, il classe 98 ha dimostrato il proprio valore come dimostrano le 18 reti siglate nella stagione 25-26. La Juve sta valutando quest'opportunità e potrebbe imbastire la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto fissato attorno ai 20 milioni di euro.

Demirovic rappresenterebbe un buon profilo per l'attacco della Vecchia Signora, vista la sua capacità di svolgere sia il ruolo di prima che di seconda punta e la duttilità di adattarsi a diversi sistemi di gioco.

Oltre al bomber dello Stoccarda, il club bianconero valuta anche altri profili come Joshua Zirkzee in uscita dallo United e che piace anche al Como di Fabreas, ed Alexander Sortloth che potrebbe rientrare in uno scambio che porterebbe Nico Gonzalez all'Atletico.