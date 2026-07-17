Jeff Ekhator è uno dei calciatori della Juventus più corteggiati a livello di calciomercato. Appena arrivato dal Genoa per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, il giovane attaccante bianconero potrebbe partire in prestito per giocare con maggiore continuità. Le pretendenti non mancano a cominciare da Parma e Sassuolo, molto interessate al 2006. Intanto, la Vecchia Signora monitora la situazione Lorenzo Pellegrini per la trequarti.

Parma e Sassuolo monitorano Ekhator

Il giovane attaccante italiano ha offerto ottime prestazioni sia con il Genoa che con l'Under 21 tanto da attirare l'interesse della Juventus che è riuscito ad acquistarlo in questa finestra di mercato.

I bianconeri potrebbero però lasciarlo partire in prestito per permettergli di crescere così da tornare con maggiore esperienza nella prossima stagione. Stando alle ultime notizie di mercato, sono diversi i club interessati al 19enne. Oltre al Bologna che avrebbe effettuato i primi sondaggi, anche Parma e Sassuolo sarebbero interessati. La società biancoblù potrebbe perdere Pellegrino direzione proprio Juventus, mentre il club neroverde potrebbe rivoluzionare l'attacco viste le possibili partenze di Pinamonti e Laurentie.

Molto dipenderà dalla volontà del giovane attaccante di lasciare Torino in prestito oppure di giocarsi le proprie carte con mister Spalletti che ne apprezza la velocità ma soprattutto la duttilità nel ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo.

Si valuta Pellegrini per la trequarti

S'infiamma l'asse Roma-Juventus. Dopo l'approdo di Zeki Celik alla corte bianconera, la Juventus prova un altro scippo alla Roma visto il sondaggio nei confronti di Lorenzo Pellegrini che non ha ancora rinnovato il contratto con il club giallorosso. Il classe 96 già allenato da Luciano Spalletti durante la sua esperienza sulla panchina capitolina è uno degli uomini di mercato e potrebbe valutare di sposare un nuovo progetto.

Stando agli ultimi aggiornamenti, la Vecchia Signora avrebbe fatto recapitare un'offerta all'entuorage del calciatore che però è stata ritenuta non congrua vista la richiesta di circa 3 milioni di euro. Da capire se il club bianconero affonderà il colpo oppure la Roma riuscirà a trattenere il numero sette.

Pellegrini rappresenterebbe un ottimo acquisto per rinforzare la trequarti a disposizione di Spalletti. Grande capacità tecnica, ottima media realizzativa e soprattutto disponibilità e duttilità nel ricoprire diversi ruoli della mediana: sia la posizione di trequartista ed essere un'alternativa di spessore a McKennie, sia come mezz'ala dando imprevidibiltà a tutta la mediana.