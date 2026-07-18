La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione sul fronte calciomercato, in particolare in difesa. In attesa di conoscere il futuro di Gleison Bremer, sono molti i calciatori che potrebbero lasciare Torino, a cominciare da Juan Cabal che piace al Besiktas di Vincenzo Italiano e Federico Gatti che resta nei radar del Napoli di Massimiliano Allegri.

Il Besiktas valuta Cabal per la fascia

Nonostante una buona prima parte di stagione, il classe 2001 non è riuscito a confermarsi con la gestione targata Luciano Spalletti e per questo potrebbe lascare Torino per finanziare qualche altro in entrata.

Stando alle ultime notizie, uno dei club interessati alle prestazioni dell'ex Verona sarebbe il Besiktas di Vincenzo Italiano pronto ad un mercato di grande livello per provare ad essere competitivo in patria ma anche in Europa. Il club turco starebbe monitorando il 25enne terzino, anche se la trattativa al momento non sembra facile vista la richiesta di circa 20-25 milioni da parte della Vecchia Signora; una cifra che va a scontrarsi con la possibile proprosta del Besiktas che vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto. I prossimi giorni saranno quindi fondamentali per capire l'evolversi dell'affare.

Rimanendo sulle corsie esterne, resta in bilico anche la posizione di Andrea Cambiaso.

Dopo l'arrivo di Celik dalla Roma, il terzino potrebbe esser ceduto di fronte ad un'offerta attorno ai 30 milioni di euro. Inter, Como e Barcellona rimangono alla finestra.

Il Napoli monitora Gatti, Monza su Rugani

Anche il pacchetto di centrali potrebbe subire modifiche molto importanti e significative. Infatti, Federico Gatti è uno dei possibili partenti in casa Juventus con il centrale italiano che sarebbe nel mirino del Napoli di Max Allegri, suo grande estimatore e che lo ha già allenato durante la sua esperienza proprio sulla panchina della Vecchia Signora. L'infortunio di Alessandro Buongiorno potrebbe accellerare la trattativa con il club azzurro che potrebbe avvicinarsi alla richiesta di circa 25 milioni di euro da parte della Juve.

Oltre Gatti, anche Daniele Rugani potrebbe salutare Torino. Dopo la parentesi non esaltante la Fiorentina, il classe 94 potrebbe ricominciare dal Monza dove Juric lo avrebbe opzionato come una delle ipotesi per puntellare la retroguardia. Il club bianconero vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre il Monza vorrebbe impostare la trattativa sulla base di prestito viste le condizioni fisiche non sempre perfette del centrale.

Queste cessioni potrebbero permettere alla Vecchia Signora di effettuare qualche movimento in entrata con il nome di John Lucumì del Bologna che resta uno dei più caldi per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Spalletti.