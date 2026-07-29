La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. I bianconeri vogliono puntellare la rosa, così da poter esser competitiva sia in Italia che in Europa. Uno dei reparti sottto osservazione è la trequarti con la dirigenza juventina che sta lavorando su più tavoli per accontentare mister Spalletti. In particolare, si guarda in casa Manchester City visti i sondaggi per Reijnders e Savinho che potrebbero lasciare i Citizens in questa finestra di mercato.

Idee Reijnders e Savinho per la trequarti

Il centrocampista olandese, arrivato dal Milan per circa 60 milioni di euro, non è riuscito ad imporsi al City come erede di Kevin De Bruyne ed il suo futuro potrebbe essere lontano da Manchester.

Infatti, il classe 98 non è intoccabile per Maresca e di fronte ad un'offerta congrua vicina ai 35-40 milioni di euro si potrebbe valutare una sua partenza. La Juve sta osservando la situazione ma per soddisfare le richieste economiche del City sono necessarie cessioni di calciatori in esubero come Douglas Luiz, Koopmeiners e Miretti. Reijnders rappresenterebbe un colpo di grande livello e darebbe fantasia, velocità e tecnica all'intero sistema di gioco bianconero.

L'olandese non è il solo giocatore del City monitorato dalla Vecchia Signora. Infatti, i bianconeri valutano anche la candidatura di Savinho per le corsie esterne. Il brasiliano vorrebbe giocare con maggiore continuità e per questo starebbe valutando l'addio.

Come per Reinjders, il club bianconero ha bisogno di cessioni per imbastire una reale trattativa e questo potrebbe coinvolgere Francisco Conceicao, nel mirino di Liverpool e Manchester United che potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 50-55 milioni di euro per convincere la Juve a cedere il portoghese.

Si monitora Theo Hernandez, anche il Napoli sull'esterno francese

Il futuro di Andrea Cambiaso resta incerto. Nonostante dichiarazioni importanti, l'esterno italiano potrebbe esser sacrificato per finanziare il mercato in entrata visti i sondaggi da diversi club italiani ed europei come Inter, Como, Barcellona e Chelsea. La Juve prenderebbe in considerazione offerte da circa 30 milioni di euro ed è pronta a valutare eventuali sostituti.

Tra questi spunta Theo Hernandez che vorrebbe lasciare l'Arabia e ritornare in Europa.

La trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito oneroso con un eventuale diritto di riscatto fissato attorno ai 20 milioni. Snodo cruciale è però rappresentato dall'ingaggio del calciatore che dovrebbe esser ridotto fino ai 5-6 milioni, tetto massimo che la Vecchia Signora potrebbe offrire. Oltre alla Juve, anche il Napoli sta monitorando la situazione per capire i margini di manovra.