Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere una nuova svolta per quanto riguarda il reparto offensivo. Nelle ultime ore, Joshua Zirkzee sarebbe diventato uno dei principali obiettivi della dirigenza bianconera, con il club che starebbe valutando anche la situazione di Bruno Fernandes al Manchester United. Il portoghese, legato ai Red Devils fino al 2027, sarebbe monitorato in attesa di possibili sviluppi sul rinnovo.

Calciomercato Juventus: Zirkzee in pole per l'attacco

Secondo alcune indiscrezioni, alla Continassa sarebbero cambiate le priorità di mercato per il reparto offensivo.

Nelle ultime ore, Zirkzee sarebbe salito nelle preferenze della società bianconera, diventando uno dei profili più seguiti per completare l'attacco a disposizione di Luciano Spalletti. Questo nonostante la Juventus starebbe comunque mantenendo aperto anche il discorso relativo a Randal Kolo Muani.

Per caratteristiche tecniche e conoscenza del campionato italiano, l'ex centravanti del Bologna potrebbe infatti rappresentare una soluzione particolarmente gradita. Il classe 2001, arrivato al Manchester United nell'estate 2024, non avrebbe trovato la continuità sperata in Premier League e un possibile ritorno in Serie A potrebbe diventare uno scenario da valutare. Anche i costi sarebbero a portata della Juventus, con gli inglesi che potrebbero accontentarsi di 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Zirkzee Juventus: come giocherebbe nella squadra di Spalletti

L'eventuale arrivo a Torino di Zirkzee potrebbe offrire diverse soluzioni tattiche al tecnico toscano. Per caratteristiche, l'attaccante olandese non è soltanto un punto di riferimento vicino alla porta, ma un centravanti moderno capace di abbassarsi, dialogare con i compagni e creare spazi per gli inserimenti offensivi.

Nella Juventus di Spalletti, Zirkzee potrebbe agire sia come riferimento centrale in un sistema con una punta supportata da giocatori offensivi come Francisco Conceição e Kenan Yildiz, sia in coppia con un altro attaccante. Duttilità molto apprezzata alla Continassa.

Juventus, Bruno Fernandes resta nel mirino

Oltre al mercato degli attaccanti, a Torino continuerebbero a osservare con attenzione anche la situazione di Bruno Fernandes.

Il centrocampista offensivo del Manchester United sarebbe uno dei nomi seguiti dalla società bianconera per aumentare qualità ed esperienza internazionale.

Il portoghese avrebbe un contratto con i Red Devils fino al giugno 2027, ma il rinnovo non sarebbe ancora arrivato. Una situazione che avrebbe attirato l'attenzione di diversi club europei, compresa la Juventus, pronta eventualmente a valutare gli sviluppi futuri.

L'operazione appare comunque molto complessa, ma grazie all’ottima tecnica di base, Bruno Fernandes garantirebbe qualità negli ultimi metri, capacità realizzativa, assist e leadership. Un profilo che potrebbe completare il centrocampo di Spalletti con esperienza internazionale e personalità.