Il trasferimento di Celik alla Juventus riaccende i riflettori sul mercato degli svincolati. I principali club italiani monitorano costantemente i giocatori rimasti senza contratto, pronti a cogliere eventuali occasioni a costo zero. In questi giorni diversi profili potrebbero tornare d'attualità. Del resto, gli svincolati rappresentano sempre un'opportunità interessante: sono calciatori liberi di firmare con qualsiasi squadra, senza costi di trasferimento, dovendo trattare soltanto l'ingaggio. Tra Italia ed estero non mancano nomi di qualità che potrebbero fare al caso delle società di Serie A, anche grazie alla visibilità ottenuta da alcuni di loro durante i Mondiali.

Ecco i giocatori più interessanti ancora disponibili sul mercato.

Alaba, Goretzka e Icardi: le occasioni a parametro zero

Tra i nomi più chiacchierati c'è quello di David Alaba, proposto all'Inter nelle scorse settimane ma non considerato una priorità dalla dirigenza nerazzurra, orientata verso profili più giovani e in linea con la strategia di Oaktree, che guarda con cautela alle operazioni dai costi elevati tra ingaggi e commissioni.

Resta invece in bilico il futuro di Remo Freuler: il Bologna vorrebbe trattenerlo, ma al momento non sono stati registrati passi avanti e la situazione resta in fase di stallo.

Anche Leon Goretzka è tra i calciatori che attirano maggiore interesse: la Juventus segue con attenzione l'ex Bayern Monaco, ritenuto un profilo di grande esperienza e personalità per rinforzare il centrocampo, pur valutando anche altre alternative.

Infine c'è Mauro Icardi, rimasto senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza in Turchia: la ricerca di un centravanti da parte di diversi club italiani potrebbe riaprire la strada a un suo ritorno in Serie A, con il nome dell'ex Inter che continua a essere accostato ai bianconeri dopo essere stato in passato nel mirino anche di Milan, Roma e Como.

Kessie, Modric e Vlahovic: gli altri svincolati che fanno gola ai club italiani

Tra i profili più interessanti ancora disponibili c'è anche Franck Kessie, che al momento rappresenta una delle opzioni più gradite alla Juventus per rinforzare il centrocampo. L'ivoriano parte avvantaggiato anche grazie alla sua esperienza in Serie A, un aspetto che potrebbe agevolarne un eventuale ritorno in Italia.

Luka Modric, invece, è destinato a proseguire la sua avventura con il Milan: dopo gli impegni al Mondiale con la Croazia, il fuoriclasse dovrebbe firmare il rinnovo e restare in rossonero, con i contatti già avuti con l'allenatore e i segnali positivi arrivati sul progetto del club. In casa Roma si attende invece la fumata bianca per il prolungamento di Lorenzo Pellegrini, un accordo che appare vicino anche se, dopo alcune trattative sfumate nelle ultime settimane, la firma resta l'unico vero passaggio decisivo.

Per la difesa, l'Inter continua a monitorare anche John Stones, seguito già da diversi mesi dopo la conclusione della sua esperienza al Manchester City: il percorso ai Mondiali ha ulteriormente valorizzato il suo profilo, anche se resta una pista complessa.

Infine c'è Dusan Vlahovic, ormai separato dalla Juventus dopo la scadenza del contratto e il mancato rinnovo: il centravanti serbo è alla ricerca di una nuova destinazione e, sebbene non sia esclusa una permanenza in Serie A, al momento l'unico interesse concreto sarebbe arrivato dal Besiktas.