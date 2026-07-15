Lionel Messi ha stabilito un record nella sua carriera, diventando il miglior assistman di sempre nella storia della Coppa del Mondo. Con dieci assist distribuiti in sei edizioni del torneo, il fuoriclasse argentino ha superato ogni precedente primato, confermando la sua capacità di incidere come goleador e creatore di gioco. A 39 anni, Messi detiene anche i record di presenze e reti segnate. Il dato sugli assist è sorprendente: ogni passaggio decisivo è stato fornito a un compagno di squadra diverso. Questa unicità evidenzia versatilità e visione di gioco, avendo garantito almeno un assist in ogni mondiale, contribuendo alle fortune dell'Argentina.

Gli assist di Messi: la cronologia completa

L'elenco dei passaggi decisivi di Messi copre un arco temporale impressionante, coinvolgendo dieci diversi calciatori. Nel 2006, vs Serbia & Montenegro (6-0), servì Hernán Crespo. Nel 2010, vs Messico (3-1), l'assist fu per Carlos Tévez. Nel 2014, vs Svizzera (1-0), Ángel Di María beneficiò di un suo passaggio. Nel 2018, vs Francia (3-4), Messi fornì due assist: per Gabriel Mercado e Sergio Agüero. Nel 2022, continuò a stupire: vs Messico (2-0), l'assist fu per Enzo Fernández; vs Paesi Bassi (2-2), per Nahuel Molina; e vs Croazia (3-0), per Julián Álvarez. Infine, nel 2026, ha fornito due assist cruciali: vs Egitto (3-2), per Cristian Romero e vs Svizzera (3-1), per Alexis Mac Allister.

Impatto e longevità di un fuoriclasse

Questi numeri testimoniano la longevità e costanza di Messi in sei edizioni mondiali. La sua capacità di fornire assist a dieci compagni diversi sottolinea la sua longevità, profonda intelligenza tattica e predisposizione al gioco di squadra. Ogni assist è stato un momento chiave per l'Argentina, spesso decisivo. La sua versatilità, determinante sia in fase di finalizzazione che come uomo-assist, lo consacra figura centrale nella storia del calcio. Messi resta un punto di riferimento, dimostrando classe e visione di gioco inalterate. Il suo record di dieci assist sarà estremamente difficile da eguagliare nel prossimo futuro.