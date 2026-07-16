Nel 2007, un evento benefico organizzato da Unicef e Barcellona vide il primo incontro tra Lionel Messi, allora ventenne stella del club catalano, e Lamine Yamal, un neonato di appena cinque mesi. Uno scatto iconico, realizzato per un calendario benefico, li ritrae insieme, con Messi che fa il bagnetto al piccolo Yamal. Questa immagine, pubblicata dal padre di Yamal nell'estate del 2024 e divenuta virale dopo la qualificazione dell'Argentina alla finale, è oggi il simbolo di una storia incredibile che culminerà nella finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna.

La vera narrazione dietro la foto è stata svelata da Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. Iacomini ha sottolineato come, nonostante l'attenzione mediatica sulla finale, pochi avessero compreso il significato profondo di quello scatto del 2007. "La storia vera, per noi dell'Unicef, parte da lontano, per l'esattezza da un bagnetto in una bacinella di plastica", ha spiegato, evidenziando il contesto di un calendario realizzato con famiglie che avevano usufruito dei servizi dell'ente.

Il Legame Unicef tra Passato e Presente

Il calendario benefico del 2007 nacque da una lotteria che coinvolse famiglie assistite dall'Unicef. La famiglia di Yamal, residente nel quartiere Rocafonda di Mataró, fu scelta per lo scatto con Messi.

Oggi, a quasi vent'anni di distanza, Messi e Yamal si ritrovano avversari sul campo della finale mondiale, ma sono uniti da un filo azzurro Unicef. Entrambi sono infatti Ambasciatori di Buona Volontà dell’Unicef, con Yamal che ha ricevuto questo importante titolo nel giugno 2026.

Iacomini ha descritto questa coincidenza come la "metafora perfetta" dell'operato quotidiano dell'Unicef. "Quando l’Unicef entra nella vita di un bambino vulnerabile, in un quartiere difficile come lo era quello di Mataró per Yamal, non sta solo offrendo un aiuto immediato: sta seminando futuro", ha affermato. L'organizzazione offre ai bambini la possibilità di crescere, giocare, sognare e, come in questo caso, di diventare figure di spicco nel calcio e paladini dei diritti dell'infanzia.

La Finale Mondiale: Sport, Storia e Solidarietà

La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna è un evento storico, che vede affrontarsi due campioni legati da un percorso unico. Messi, già vincitore del Mondiale 2022, punta a difendere il suo titolo, mentre il diciannovenne Yamal disputa la sua prima finale mondiale. Entrambi provengono dalla cantera del Barcellona, incarnando la storia di maestro e allievo che si ritrovano avversari sul palcoscenico più prestigioso. Yamal, che ha ereditato la celebre maglia numero dieci di Messi, ha commentato il loro incontro: "Ho cresciuto un po', e anche Leo".

Questa finale, con il logo Unicef che risplende idealmente attraverso le storie di questi due campioni, rappresenta un'opportunità straordinaria di visibilità per l'organizzazione.

"Sostenere l'Unicef significa credere nel potenziale infinito di ogni singolo bambino", ha concluso Iacomini. "Domenica vincerà il migliore sul campo, ma per l'infanzia e per l'Unicef il miracolo è già compiuto". La partita al MetLife Stadiumsarà il culmine di una storia iniziata quasi due decenni fa, simbolo di sport e solidarietà.