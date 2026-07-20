Il mercato continua a muoversi tra giovani talenti, valutazioni importanti e trattative che iniziano a entrare nel vivo. L'Atalanta sembra aver preso un vantaggio significativo nella corsa ad Alajbegović, uno dei prospetti più interessanti del Bayer Leverkusen, ma il Milan non avrebbe alcuna intenzione di chiamarsi fuori. Nel frattempo si torna a parlare anche del futuro di Nico Gonzalez, destinato a essere uno dei principali uomini mercato della Juventus, mentre il Napoli ha avviato i primi contatti con il Chelsea per Benoît Badiashile nel tentativo di rinforzare una difesa rimasta orfana di Alessandro Buongiorno.

Alajbegović divide Atalanta e Milan, Nico Gonzalez vale almeno 32 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atalanta sarebbe oggi in vantaggio nella corsa ad Alajbegović, esterno del Bayer Leverkusen già valutato intorno ai 30 milioni di euro nonostante la giovane età. Un investimento importante che testimonia quanto il club tedesco creda nel talento del bosniaco. Il Milan, però, continua a monitorare con attenzione la situazione e non avrebbe intenzione di mollare la presa. Zlatan Ibrahimović avrebbe pubblicamente espresso parole di grande apprezzamento nei confronti del giocatore e il fascino del progetto rossonero potrebbe rappresentare un elemento decisivo nella scelta finale del ragazzo.

Intanto, sul fronte Juventus, continua a tenere banco il futuro di Nico Gonzalez. Sul proprio canale YouTube, l'opinionista Luca Gramellini ha spiegato: "Ieri nella finale del mondiale abbiamo visto come Nico Gonzalez sia stato ancora una volta impiegato da Scaloni. Parliamo di un calciatore titolare di un'Argentina che al netto della sconfitta con la Spagna è tra le protagoniste della kermesse iridata. Quindi chi lo vuole deve partire da un concetto, per comprarlo si inizierà i dialoghi da 32 milioni di euro, la cifra che era stata pattuita da Juve e Atletico l'anno scorso per il suo eventuale passaggio in Spagna. So che la società iberica ha fatto la furba, non facendo scattare la clausola, ma tant'è".

Napoli, primo approccio per Badiashile: il Chelsea chiude al prestito

Sul fronte partenopeo, la ricerca di un difensore centrale resta una priorità assoluta. Nella giornata odierna si sarebbero registrati i primi contatti tra Napoli e Chelsea per Benoit Badiashile, centrale francese che da tempo fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella formazione inglese. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe provato ad aprire la trattativa proponendo un prestito, formula ritenuta ideale per contenere l'investimento iniziale e valutare il giocatore nel corso della stagione. Una soluzione che, però, non convincerebbe il Chelsea. Il club londinese sarebbe infatti disponibile a lasciar partire il difensore, ma esclusivamente a titolo definitivo, con l'obiettivo di monetizzare dalla sua cessione.

Una distanza nelle modalità dell'operazione che potrebbe rallentare la trattativa, anche se il Napoli continua a considerare Badiashile uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto arretrato.