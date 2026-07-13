Il Milan ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva con il raduno a Milanello, un evento significativo segnato dalla presenza del proprietario Gerry Cardinale. Il numero uno del club rossonero è giunto al centro sportivo in elicottero, un gesto che richiama le celebri apparizioni di Silvio Berlusconi, e ha voluto assistere personalmente al primo allenamento guidato dal tecnico Ruben Amorim.

La presenza di Cardinale al raduno rappresenta un segnale forte di impegno e di coinvolgimento diretto nella gestione della società. Per la prima volta da quando è alla guida del club, il proprietario di RedBird ha scelto di essere presente fin dal primo giorno di lavoro della squadra, sottolineando la volontà di imprimere un cambio di passo rispetto al recente passato.

Un nuovo corso per il Milan

Durante la presentazione ufficiale di Ruben Amorim, Cardinale aveva già espresso chiaramente le sue intenzioni per il futuro del Milan: "Vogliamo riportare l’AC Milan al suo grande e glorioso passato. Questo è molto importante per noi, per i calciatori, per i fan, per i tifosi. Dobbiamo tutti tornare a respirare quell’aria. Giochiamo per vincere. Non è che ci mettiamo a giocare solo per non perdere. No, noi vogliamo giocare per vincere. Questo deve essere il nuovo stile del nostro calcio. Deve esserci sempre attacco, deve essere un calcio eccitante, entusiasmante, bello da guardare e da seguire. Vorrei creare qui una nuova cultura ed è tipico del mio modo di fare. Stop con il passato.

Sono qui con voi adesso, sono in prima linea, sono il responsabile. Dietro, o meglio attorno a me, c’è tutto un team e ci abbiamo lavorato insieme su questi obiettivi nell’ultimo periodo per arrivare a questa posizione, per avere Amorim come pietra miliare, pietra fondativa per la nostra organizzazione".

Il raduno a Milanello, dunque, non è stato solo il momento di inizio della preparazione atletica, ma anche l’occasione per ribadire la centralità della nuova proprietà e la volontà di rilanciare il club ai massimi livelli. La stagione che si apre viene vista come quella del riscatto, con l’obiettivo dichiarato di tornare a competere per i traguardi più ambiziosi.

Il gesto simbolico e il richiamo al passato

L’arrivo in elicottero di Cardinale a Milanello richiama inevitabilmente alla memoria l’iconico ingresso di Silvio Berlusconi all’Arena Civica di Milano nel luglio 1986, quando l’allora patron rossonero si presentò sulle note della 'Cavalcata delle Valchirie'. Oggi, il gesto di Cardinale assume un valore simbolico, segnando l’inizio di una nuova era e sottolineando la volontà di essere vicino alla squadra e ai tifosi fin dal primo giorno.

La presenza costante e visibile della proprietà viene interpretata come un segnale di cambiamento e di rinnovata ambizione. La scelta di puntare su Ruben Amorim come allenatore rappresenta, nelle intenzioni della dirigenza, la base su cui costruire un nuovo ciclo vincente, con l’obiettivo di restituire al Milan il ruolo di protagonista nel panorama calcistico nazionale e internazionale.