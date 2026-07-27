Stando alle ultime di mercato, la Juventus sarebbe pronta a costruire una campagna acquisti di grande impatto, con l'obiettivo di inserire nuovi elementi di spessore nella rosa di Luciano Spalletti, mentre il Milan deve gestire il possibile addio di Rafael Leao, finito nel mirino del Fenerbahce. Anche la Roma resta protagonista, con il nome di Antonio Nusa sempre più caldo dopo l'apertura del talento norvegese a un possibile trasferimento nella Capitale.

Juventus, Momblano svela il piano: due o tre colpi da almeno 40 milioni

Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano durante una trasmissione su Juventibus, la Juventus starebbe progettando una sessione di mercato estiva molto ambiziosa.

Il club bianconero avrebbe infatti intenzione di mettere a segno tra i due e i tre acquisti di grande livello, con investimenti da almeno 40 milioni di euro ciascuno. Un progetto che avrebbe preso forma nei corridoi della Continassa e che testimonia la volontà della società di costruire una squadra maggiormente competitiva dopo una stagione caratterizzata da diversi alti e bassi.

Per riuscire a concretizzare questo piano, però, la Juventus sarebbe consapevole della necessità di alleggerire la rosa e soprattutto il monte ingaggi. Secondo quanto riferito da Momblano, il club sarebbe sempre più intenzionato a cedere alcuni elementi della rosa, siano essi pezzi pregiati o giocatori considerati meno centrali nel progetto tecnico, così da liberare spazio salariale e creare le condizioni economiche per i nuovi arrivi.

Fenerbahce su Leao, Roma-Nusa: il Lipsia chiede 60 milioni

Nel frattempo, sul fronte Milan, continua a tenere banco il futuro di Rafael Leao. Secondo quanto rivelato dall'insider di mercato Damiano Coccia su X, alcuni emissari del Fenerbahce sarebbero stati avvistati in Italia con l'obiettivo di incontrare direttamente la dirigenza rossonera e discutere del possibile trasferimento dell'esterno portoghese. La situazione di Leao resta dunque una delle più importanti da monitorare in casa Milan. Il giocatore sarebbe considerato in uscita dal club rossonero e, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in Turchia. Ora la palla passa alle società, con il Fenerbahce intenzionato a capire i margini dell'operazione e il Milan chiamato a valutare un'eventuale proposta.

Capitolo esterni anche per la Roma, che continua a lavorare per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo elemento offensivo. Il nome caldo sarebbe quello di Antonio Nusa: il talento norvegese del Lipsia, secondo le ultime informazioni di mercato, avrebbe aperto alla possibilità di vestire la maglia giallorossa. Un segnale importante per la società capitolina, che ora dovrà però trovare l'intesa con il club tedesco.

Il Lipsia, infatti, non sarebbe intenzionato a privarsi facilmente del classe 2005 e avrebbe fissato una valutazione molto elevata per il suo cartellino: circa 60 milioni di euro. Il direttore sportivo Tony D'Amico sarà quindi chiamato a individuare la formula giusta per provare a convincere il club tedesco, in una trattativa che potrebbe diventare una delle più interessanti delle prossime settimane.