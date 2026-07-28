Il mercato continua a intrecciare i destini delle big di Serie A, con operazioni che potrebbero prendere forma soprattutto nelle ultime settimane della finestra estiva. Il Milan avrebbe messo gli occhi su Matias Soulé, mentre in casa giallorossa fanno discutere anche le dichiarazioni di Mile Svilar sul presunto interesse della Juventus. Sul fronte Napoli, invece, prosegue la ricerca di un difensore centrale, con Jean-Clair Todibo che rappresenterebbe l'alternativa principale a Benoît Badiashile.

Soulé piace al Milan, la Roma resta alla finestra: tutto dipenderà da Leao

Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, la Roma avrebbe proposto Matias Soulé al Milan nei giorni scorsi. Un'ipotesi che la dirigenza rossonera avrebbe preso in considerazione e che potrebbe tornare d'attualità nel prosieguo del mercato, soprattutto perché il club lombardo continua a cercare un esterno offensivo con caratteristiche simili a quelle del talento argentino.

Sempre secondo Moretto, Soulé sarebbe un profilo particolarmente apprezzato dal Milan, che potrebbe decidere di affondare il colpo qualora Rafael Leao dovesse lasciare i rossoneri. L'eventuale cessione del portoghese libererebbe infatti uno spazio importante nel reparto offensivo e garantirebbe anche le risorse economiche necessarie per tentare l'assalto all'ex Juventus.

Svilar allontana la Juventus, il Napoli ha Todibo come alternativa a Badiashile

A fare rumore sono anche le dichiarazioni di Mile Svilar, che ha risposto alle indiscrezioni che lo avevano accostato alla Juventus nelle scorse settimane. Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere della Roma ha voluto chiarire la propria posizione con parole che sembrano chiudere ogni possibile scenario di mercato. "Non so nulla di questa storia, almeno per quanto mi riguarda. Non posso dirvi niente perché non sono stato interpellato e per me, ormai dovreste saperlo, c'è soltanto la Roma. Sono concentrato per dare il meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi". Una presa di posizione netta che sembra mettere fine alle voci nate dopo le difficoltà della Juventus nel trovare un nuovo portiere titolare.

Nel frattempo il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Cerchione, qualora la trattativa per Benoit Badiashile non dovesse andare a buon fine, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già individuato l'alternativa. Il piano B porterebbe infatti a Jean-Clair Todibo, oggi al West Ham, centrale che rappresenterebbe un profilo di esperienza internazionale e che potrebbe diventare il prossimo obiettivo concreto del club partenopeo per completare la difesa a disposizione di Massimiliano Allegri.