Il futuro di Luka Modric al Milan è una scelta importante per il croato, dopo l'eliminazione dal Mondiale. Protagonista la scorsa stagione, Modric decide sulla permanenza. Il club, con il tecnico Ruben Amorim, lo considera figura chiave per qualità, professionalità, esempio.

Amorim lo vuole guida in campo e nello spogliatoio. Il suo gioco offensivo richiederà a Modric gestione delle energie. Il croato ha dimostrato di reggere i ritmi e incidere. La qualificazione alla Champions League, solo sfiorata, potrebbe motivarlo a restare per un’altra pagina della sua carriera.

Modric: il Milan punta sul suo leader

La società rossonera, con la proprietà Cardinale, ha ribadito la centralità di Modric. Il centrocampista, ben ambientato a Milano anche per motivi familiari, riflette sul rinnovo. Non è esclusa la sua permanenza per un’altra stagione, riferimento in Serie A e coppe.

Nonostante il contratto per il 2026-27 sia scaduto il 30 giugno, permane un forte interesse reciproco. La dirigenza, con Cardinale, ha manifestato la volontà di trattenerlo, tra i pilastri (Maignan, Rabiot, Pulisic). Una telefonata di Amorim ha rafforzato la sua posizione nel gruppo.

Il ruolo di Modric: gestione strategica

Se dovesse restare, l'impiego di Modric si adatterà a un calcio dinamico.

Non giocherà ogni partita, ma sarà utilizzato in modo più strategico (entrando a gara in corso o da titolare). Questa gestione del carico di lavoro gli permetterà alto rendimento e trasmetterà passione ed esperienza. La possibilità di un ritorno a Madrid resta aperta, ma la soluzione Milan appare la più concreta e gradita a entrambi.