Il Milan continua a essere uno dei club più attivi di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo gli investimenti già messi sul tavolo per Gonçalo Ramos e Mario Gila, che hanno portato la spesa oltre quota 100 milioni di euro, la dirigenza rossonera è pronta a intervenire ancora.

Le prossime mosse riguarderanno soprattutto il centrocampo e la trequarti, con Ruben Amorim impegnato a plasmare una rosa sempre più adatta alle sue idee di gioco. Tra i giocatori in uscita si segnalano, soprattutto, Loftus-Cheek e Bondo. In entrata, invece, piacciono Uzun, Alajbegovic e Karetsas.

Centrocampo Milan, chi resta e chi può partire

La mediana rossonera è destinata a cambiare volto. Alcuni elementi rappresentano punti fermi del nuovo progetto tecnico, mentre altri sono destinati a salutare o restano in bilico in attesa delle valutazioni che verranno fatte durante la preparazione estiva.

Tra le possibili uscite ci sono Ruben Loftus-Cheek, che non sembra rientrare nei piani di Amorim, e Warren Bondo, per il quale il club ascolterà eventuali offerte. Più incerta la posizione di Ardon Jashari e Samuele Ricci: entrambi saranno valutati durante il ritiro prima di prendere decisioni definitive sul loro futuro.

Oltre 100 milioni investiti, ma il Milan prepara un altro colpo

L'ambizione della società non si è esaurita con gli arrivi del centravanti e del nuovo difensore centrale.

Dopo aver superato i 100 milioni di euro di investimenti, il Milan vuole regalare ad Amorim anche un rinforzo di qualità sulla trequarti, ruolo ritenuto prioritario per completare il nuovo assetto offensivo.

L'obiettivo è individuare un giocatore mancino capace di partire dalla corsia di destra, accentrarsi e creare superiorità numerica, una caratteristica fondamentale nel sistema di gioco dell'allenatore portoghese.

Karetsas, Uzun e Alajbegovic: i nomi sul taccuino

Lo scouting rossonero sta monitorando diversi giovani talenti europei. Tra i profili più apprezzati figura Konstantinos Karetsas del Genk, uno dei prospetti più interessanti del calcio belga grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di rifinire il gioco.

Piace anche Can Uzun dell'Eintracht Francoforte, trequartista moderno capace di ricoprire più ruoli offensivi, mentre resta viva la candidatura di Kerim Alajbegovic, talento di proprietà del Bayer Leverkusen reduce da una stagione molto positiva. Si tratta di operazioni economicamente importanti, con valutazioni che possono superare i 30-40 milioni di euro.

Le prossime mosse del Milan

Prima di affondare per il nuovo trequartista, il Milan dovrà definire alcune operazioni in uscita per alleggerire il centrocampo e completare la rosa. L'impressione, però, è che il mercato rossonero sia tutt'altro che concluso.

La linea tracciata dalla società è chiara: investire subito sui profili individuati da Amorim, costruendo una squadra giovane, tecnica e funzionale al nuovo progetto. Dopo aver sfondato il muro dei 100 milioni di euro, il Diavolo è pronto a muoversi ancora.