Víctor Valdepeñas, Alessandro Bastoni e Luciano Spalletti sono tra i protagonisti delle ultime notizie che arrivano dal panorama calcistico internazionale. Da una parte Milan e Bologna sarebbero pronte a sfidare alcuni dei principali club europei per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del vivaio del Real Madrid, dall'altra i Blancos starebbero valutando un grande investimento per strappare Bastoni all'Inter. Sul fronte delle dichiarazioni, invece, fanno discutere le parole dell'ex attaccante Carlos Tevez, che ha espresso un giudizio piuttosto severo nei confronti del tecnico della Juventus.

Milan e Bologna sfidano le big d'Europa per Valdepeñas, il Real sogna Bastoni

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, Milan e Bologna sarebbero tra le società interessate a Víctor Valdepeñas, promettente terzino sinistro del Real Madrid. Il classe 2006 è reduce da una stagione di grande crescita con il Real Madrid Castilla, formazione con cui ha totalizzato 50 presenze impreziosite da quattro reti, riuscendo anche a debuttare in prima squadra. Le sue prestazioni non sarebbero però passate inosservate nemmeno all'estero: Chelsea, Arsenal ed Eintracht Francoforte starebbero infatti monitorando con attenzione il giovane difensore, rendendo la concorrenza particolarmente agguerrita.

Nel frattempo dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni anche sul futuro di Alessandro Bastoni. Il Real Madrid avrebbe infatti intensificato il pressing per il centrale dell'Inter, che avrebbe a sua volta deciso di mettere in stand-by altre possibili destinazioni dopo aver appreso dell'interesse dei Blancos. Consapevole della situazione, il club nerazzurro avrebbe rivisto al ribasso la propria valutazione del difensore, passando da 70 a circa 60 milioni di euro.

Tevez boccia Spalletti: "A me non piace, preferisco allenatori dal sangue bollente"

A far discutere sono anche le dichiarazioni rilasciate da Carlos Tevez ai microfoni de La Repubblica. L'ex attaccante argentino ha commentato la situazione della Juventus, reduce da una stagione molto deludente, soffermandosi anche sulla figura dell'allenatore Luciano Spalletti.

"Ho osservato l'annata disastrosa della Juventus, che non è andata nemmeno in Champions League. Dovranno utilizzare un altro anno per l'ennesima ricostruzione", ha spiegato l'Apache, prima di esprimere un giudizio netto sul tecnico toscano: "Spalletti? A me non piace. Non lo trovo un allenatore sanguigno, a me piace chi ha il sangue bollente". Parole destinate ad alimentare il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori proprio mentre la Juventus è impegnata a costruire una squadra capace di rilanciarsi ai vertici del calcio italiano.