Il presidente argentino Javier Milei ha celebrato con entusiasmo la vittoria della nazionale in semifinale ai Mondiali, esaltando la squadra di Lionel Messi dopo aver "surclassato" l’Inghilterra. "L’Argentina non si arrende mai", ha dichiarato Milei, mentre i giocatori festeggiavano sventolando uno striscione con la scritta "Las Malvinas son argentinas".

Tuttavia, Milei ha precisato che il successo sportivo non deve essere politicizzato né collegato alla sovranità sulle Isole Malvinas. "È una partita di calcio", ha affermato, aggiungendo che "il recupero della sovranità si ottiene con una diplomazia sapiente e non con gesti di patriottismo da quattro soldi".

Milei e la reazione politica

Milei si è nettamente distinto dalla vicepresidente Victoria Villarruel, la quale aveva definito gli inglesi "piratas usurpadores" e sostenuto che la semifinale "non era una partita come le altre". Il presidente ha ribadito la sua visione: "Non importa quanto avverso sia il contesto da cui partiamo: ci rialziamo sempre, usciamo sempre allo scoperto, perché l’Argentina non si arrende". Ha ribadito che "le Malvinas si recuperano con diplomazia saggia e non con gesti di patriottismo da quattro soldi", esortando a "separare i piani".

Il presidente ha condiviso sui social un video dei festeggiamenti in Plaza de la República a Buenos Aires, accompagnato dal messaggio "Vamos Argentina carajo".

Ha promesso che, in caso di vittoria in finale, la Casa Rosada sarà a disposizione della nazionale per i festeggiamenti.

Diplomazia e promesse per la finale

Dalla residenza di Olivos, Milei ha seguito la partita e scherzato sulla sua "cábala" della stessa giacca per scaramanzia. Ha evidenziato i progressi diplomatici del suo governo, ricordando la richiesta dell’ONU alla Gran Bretagna per negoziare la sovranità delle Malvinas. Il presidente ha confermato che seguirà la finale dalla residenza presidenziale e che la Casa Rosada sarà pronta ad accogliere la squadra per le celebrazioni, assicurando che "nessuno interferirà".

La vittoria in semifinale ha acceso un grande entusiasmo nel Paese. Il presidente Milei ha mantenuto un approccio istituzionale, separando il successo sportivo dalle questioni politiche e diplomatiche, invitando a celebrare nel rispetto delle diverse sensibilità nazionali.