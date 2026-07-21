Luka Modric è pronto a continuare la sua avventura con il Milan per un'altra stagione, consolidando ulteriormente il legame con il club rossonero. Il centrocampista croato e la società hanno raggiunto un'intesa di massima per il prolungamento del contratto, che si estenderà fino al 2027. Questa importante notizia giunge al termine di settimane di intense trattative tra le parti, culminate in un accordo che vedrà la firma ufficiale attesa a breve, sebbene non prima di qualche giorno. Una volta formalizzato il tutto, Modric si unirà ai suoi compagni per la prestigiosa tournée in Australia.

La volontà di trattenere il campione era stata espressa chiaramente da Rubén Amorim, il nuovo tecnico rossonero, durante la sua conferenza stampa di presentazione. Amorim aveva infatti definito Modric “un giocatore importantissimo per il suo Milan”, sottolineando il valore inestimabile del croato. Questo accordo rappresenta un forte segnale di continuità e fiducia da parte della dirigenza nei confronti di un atleta che, nonostante l'età avanzata, ha saputo mantenere un rendimento di altissimo livello.

Un rinnovo atteso dopo una stagione di eccellenza

Il rinnovo del contratto di Modric era ampiamente atteso, soprattutto alla luce della sua straordinaria performance nella stagione appena conclusa.

Il classe 1985 ha dimostrato di essere ancora un elemento cruciale per la squadra, collezionando ben 34 presenze, realizzando 2 gol e fornendo 3 assist in Serie A. A quarant'anni, il centrocampista croato ha continuato a fare la differenza in campo, convincendo pienamente il Milan a puntare sulla sua esperienza e qualità anche per il futuro prossimo.

La trattativa per il prolungamento contrattuale è stata condotta con grande determinazione da entrambe le parti, desiderose di trovare un punto d'incontro. La “fumata bianca” è ormai imminente, e mancano soltanto gli ultimi dettagli formali prima che l'annuncio ufficiale possa essere diramato, sancendo così la permanenza di uno dei pilastri della squadra.

Prospettive future con l'esperienza di Modric

Con la conferma di Luka Modric, il Milan potrà continuare a contare sull'inestimabile esperienza e sull'indiscussa qualità di uno dei centrocampisti più stimati a livello internazionale. La sua presenza in campo e nello spogliatoio sarà cruciale non solo per le prestazioni della prima squadra, ma anche per la crescita dei giovani talenti presenti in rosa. L'apporto del croato sarà fondamentale per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione, sia sul fronte nazionale, in Italia, che in quello europeo.

Una volta apposta la firma sul nuovo contratto, Modric si aggregherà immediatamente alla squadra per la tournée in Australia. Sarà l'occasione per iniziare una nuova entusiasmante avventura con il Milan, mettendo ancora una volta la sua vasta esperienza e il suo talento al servizio del gruppo e delle strategie tattiche di Rubén Amorim, con l'obiettivo di raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi.