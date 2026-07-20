La FIFA Women's World Cup 2027 si terrà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio, segnando un appuntamento storico per il calcio femminile. Per la prima volta, la massima competizione calcistica femminile approderà in Sud America, con otto città brasiliane pronte a ospitare le migliori nazionali del mondo. Questo evento rappresenta un momento cruciale per la crescita e la diffusione dello sport nel continente.

Le otto città ospitanti includono Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), São Paulo (Arena Corinthians), Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Salvador (Arena Fonte Nova) e Recife (Arena Pernambuco).

La finalissima è attesa nello storico Estádio do Maracanã di Rio de Janeiro, un'icona del calcio mondiale.

Il Formato del Torneo e le Qualificazioni

La FIFA Women's World Cup 2027 vedrà trentadue squadre contendersi il titolo, organizzate in otto gruppi da quattro. Le due migliori squadre di ciascun girone avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, che comprenderà ottavi di finale, quarti, semifinali, la finale per il terzo posto e la gran finale. Il Brasile, in quanto nazione ospitante, è qualificato di diritto. Le restanti ventinove squadre otterranno l'accesso tramite i tornei continentali, mentre gli ultimi tre posti saranno decisi da un torneo di playoff intercontinentale.

Tra le nazionali che hanno già assicurato la loro partecipazione, troviamo per l'Asia: Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Filippine e Corea del Nord.

L'Oceania sarà rappresentata dalla Nuova Zelanda. Dal Sud America, oltre al Brasile, si sono qualificate Colombia e Argentina. Per l'Europa, hanno già staccato il pass Danimarca, Francia, Germania e Spagna. Le altre squadre saranno determinate dai prossimi tornei continentali, inclusa la Women's Africa Cup of Nations e i playoff UEFA.

Percorsi di Qualificazione e Appuntamenti Chiave

Per gli Stati Uniti, il percorso di qualificazione si snoderà attraverso il Concacaf W Championship, che si terrà in Texas dal 24 novembre al 5 dicembre 2026. Le prime quattro classificate di questo torneo otterranno l'accesso diretto al Mondiale. La nazionale statunitense affronterà El Salvador nei quarti di finale il 27 novembre.

In Africa, le squadre qualificate saranno definite dalla Women's Africa Cup of Nations, in programma dal 25 luglio al 16 agosto 2026. Il quadro delle partecipanti europee sarà completato dai playoff che si svolgeranno tra ottobre e novembre 2026.

Il torneo prevede un totale di sessantaquattro partite, a partire dalla fase a gironi fino agli scontri a eliminazione diretta. Tra le nazioni che hanno trionfato nelle edizioni passate si annoverano gli Stati Uniti, la Norvegia, la Germania, il Giappone e la Spagna. L'edizione brasiliana si preannuncia un evento di grande impatto, non solo per l'ulteriore spinta alla crescita del calcio femminile a livello globale, ma anche per l'utilizzo di stadi che sono stati protagonisti di importanti eventi internazionali tra il 2013 e il 2019, garantendo infrastrutture di prim'ordine.