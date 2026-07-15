Dopo la qualificazione della Spagna, è il momento di conoscere la seconda finalista del Mondiale 2026. Oggi, mercoledì 15 luglio, l'Argentina campione del mondo in carica affronta l'Inghilterra nella seconda semifinale del torneo in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada. La sfida si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e metterà in palio un posto nella finale contro la Spagna.

Il cammino verso la semifinale

L'Argentina arriva all'appuntamento dopo aver superato la Svizzera per 3-1 nei quarti di finale grazie alle reti di Alexis Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

L'Inghilterra, invece, ha conquistato la qualificazione battendo 2-1 la Norvegia con una doppietta di Jude Bellingham.

Orario e probabili formazioni

La semifinale tra Argentina e Inghilterra è in programma oggi, mercoledì 15 luglio, con calcio d'inizio alle ore 21.

Argentina (4-3-1-2): E. Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández; Mac Allister; Messi, Álvarez. Ct: Lionel Scaloni.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Thomas Tuchel.

Dove vedere la partita

Argentina-Inghilterra sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su DAZN. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e sull'app di DAZN.