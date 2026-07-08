L'Europa del calcio non è in crisi. Semmai ci fossero stati dubbi sul livello del calcio del Vecchio Continente, i mondiali 2026 li stanno spazzando via. Il tabellone dei quarti di finale racconta infatti una realtà inequivocabile: sei delle otto squadre ancora in corsa per la coppa del mondo appartengono all'Uefa.

Un dato che certifica la forza del movimento europeo e ribalta la narrazione emersa negli ultimi anni, quando si era parlato di un progressivo riequilibrio a favore delle altre confederazioni.

Sei europee ai quarti: un segnale forte

Francia, Spagna, Belgio, Svizzera, Norvegia e Inghilterra rappresentano il blocco europeo nella fase decisiva del torneo.

A contendere loro il titolo restano soltanto l'Argentina, campione del mondo in carica, e il sorprendente Marocco, che continua a confermarsi una delle realtà più solide del calcio internazionale dopo l'exploit di Qatar 2022.

La presenza di sei nazionali europee tra le migliori otto del torneo non è soltanto un dato statistico. È la dimostrazione di come i principali campionati del continente continuino a produrre qualità, profondità di rosa e continuità di rendimento anche nella competizione più prestigiosa.

Il tabellone dei quarti e gli incroci decisivi

Il programma dei quarti promette spettacolo e potrebbe regalare confronti di alto livello. La Francia sfiderà il Marocco in una sfida dal forte valore simbolico, mentre la Spagna sarà chiamata a superare il Belgio in quello che si annuncia come uno dei match più equilibrati dell'intero torneo.

Nella parte bassa del tabellone la Norvegia, autentica rivelazione della fase a eliminazione diretta dopo aver eliminato il Brasile, affronterà l'Inghilterra. L'ultimo quarto vedrà invece protagonista l'Argentina contro la Svizzera, formazione che ha conquistato il passaggio del turno ai rigori dimostrando grande organizzazione e solidità difensiva.

Il quadro degli accoppiamenti lascia aperta anche la possibilità di assistere a semifinali a forte trazione europea, con il rischio - o il privilegio, a seconda dei punti di vista - di vivere una sorta di campionato europeo in formato mondiale.

La risposta a chi parlava di crisi del calcio europeo

Negli ultimi anni i successi di nazionali extraeuropee e la crescita di federazioni emergenti avevano alimentato il dibattito su un possibile ridimensionamento dell'Europa.

I risultati di questo mondiale raccontano però una storia diversa.

Le squadre europee hanno mostrato organizzazione tattica, profondità delle rose e capacità di adattarsi a partite molto diverse tra loro. Alcune hanno convinto attraverso il gioco, altre con la solidità difensiva o la gestione dei momenti decisivi, ma tutte hanno dimostrato di possedere gli strumenti necessari per arrivare fino in fondo.

Argentina e Marocco cercano l'impresa

Se il tabellone parla soprattutto europeo, Argentina e Marocco rappresentano le principali alternative. L'Albiceleste vuole difendere il titolo conquistato quattro anni fa e punta sull'esperienza di una squadra abituata a giocare le grandi sfide.

Diverso il percorso del Marocco, che continua a scrivere pagine importanti della propria storia calcistica. Dopo aver eliminato avversari di grande prestigio, la nazionale nordafricana sogna un'altra impresa contro la Francia per conquistare una semifinale che avrebbe un valore storico.