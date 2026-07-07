Gli ottavi di finale della Coppa del Mondo si avviano alla conclusione il 7 luglio con due sfide di grande risonanza: Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Questi incontri promettono di plasmare in modo significativo la seconda fase del torneo, con alcune squadre che inseguono traguardi storici e altre determinate a difendere il proprio status di campioni o a confermare il proprio valore sul campo.

L'Argentina, detentrice del titolo, si prepara ad affrontare l'Egitto con l'obiettivo primario di evitare qualsiasi sorpresa. La nazionale sudamericana ha già dimostrato la propria resilienza superando un difficile ostacolo contro Capo Verde nel turno precedente, dove Lionel Messi ha sbloccato il risultato e Lisandro Martínez ha siglato il gol decisivo nei tempi supplementari.

Messi si conferma un protagonista assoluto, avendo realizzato sette degli undici gol della sua squadra in questa edizione e portando il suo totale personale in Coppa del Mondo a venti reti. L'Egitto, d'altra parte, ha interrotto un'attesa di novantadue anni per una vittoria nella competizione e ha poi eliminato l'Australia ai rigori, con Hossam Abdelmaguid autore del penalty decisivo.

Argentina: la favorita contro l'Egitto

Le previsioni per la sfida indicano l'Argentina vincente contro l'Egitto, con un risultato atteso di due a zero e Messi ancora una volta al centro dell'azione. La partita è considerata di alto interesse per gli appassionati, mentre l'Egitto cercherà di replicare le sorprese già messe a segno.

L'Argentina arriva a questo appuntamento con una striscia di dieci vittorie consecutive, e la sua forma attuale giustifica ampiamente il favore del pronostico. I principali modelli di previsione confermano la superiorità della squadra sudamericana, che mira a proseguire il suo cammino verso la difesa del titolo mondiale.

Colombia-Svizzera: ambizioni e solidità difensiva

L'altra sfida cruciale vede la Svizzera opposta alla Colombia, con entrambe le formazioni a caccia di un traguardo storico. La Colombia ambisce al suo secondo quarto di finale di sempre, dopo quello raggiunto nel 2014, mentre la Svizzera non accede a questa fase del torneo dal lontano 1954, avendo perso agli ottavi nelle ultime tre edizioni.

Le previsioni indicano una leggera preferenza per la Colombia, che ha impressionato finora eliminando il Ghana per 1-0 e conquistando il primo posto nel proprio girone. Si prevede che James Rodríguez sarà un elemento chiave nella creazione di occasioni da gol, mentre Johan Manzambi potrebbe distinguersi per il numero di dribbling tentati. La Svizzera, nota per la sua solida organizzazione difensiva e sconfitta solo una volta nelle ultime diciotto partite, si presenta come un avversario estremamente ostico. Tuttavia, la Colombia, forte di una fondamenta difensiva robusta (con un solo gol subito nella fase a gironi) e con Luis Díaz come principale terminale offensivo, sembra avere un leggero vantaggio per imporsi a Vancouver.

Le analisi di settore suggeriscono che l'incontro tra Svizzera e Colombia sarà caratterizzato da poche reti, dato che entrambe le squadre prediligono una struttura difensiva e un possesso palla a basso rischio. Le statistiche proiettano un incontro equilibrato, con la Colombia leggermente favorita anche dalle principali piattaforme di previsione. L'attenzione sarà focalizzata su Luis Díaz, considerato il principale attaccante colombiano, mentre la Svizzera cercherà di sfruttare la propria coesione per sorprendere gli avversari.