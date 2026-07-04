L'ottavo di finale dei Mondiali tra Francia e Paraguay, a Philadelphia, è seriamente minacciato da condizioni meteorologiche avverse. Il calcio d'inizio, fissato per le 23:00 ora italiana, dipenderà dall'evoluzione del meteo nella città statunitense. Si registrano temperature vicine ai 40 gradi Celsius e un elevato rischio di temporali, fattori che potrebbero compromettere la regolarità dell'incontro.

La FIFA monitora attentamente la situazione a Philadelphia. In una nota, la federazione ha dichiarato: "In questa fase, esiste un elevato rischio di ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche.

Continueremo a valutare la situazione e a fornire aggiornamenti man mano che saranno disponibili nuove informazioni". L'eventualità di un posticipo è concreta, con la possibilità che la partita venga rinviata nel corso della serata se le condizioni non consentiranno uno svolgimento in sicurezza.

Allerta per temporali e caldo estremo

Le previsioni indicano temporali intensi e temperature elevate proprio nelle ore del match. Questi elementi rappresentano un rischio sia per la sicurezza degli atleti che per il pubblico presente allo stadio. L'attenzione rimane massima, con la FIFA pronta a intervenire se la situazione dovesse peggiorare. La decisione definitiva sull'orario di inizio potrebbe arrivare all'ultimo momento, basandosi sugli aggiornamenti dei servizi meteorologici locali.

Precedenti e possibili scenari

Non è la prima volta che una partita della Francia è condizionata dal maltempo; in passato, la nazionale transalpina ha già subito interruzioni per temporali. L'allerta attuale riguarda sia sospensioni temporanee che un rinvio completo, qualora le condizioni non migliorassero. Al momento, la FIFA conferma il calcio d'inizio, ma la situazione è in costante evoluzione e ogni decisione sarà presa per garantire la sicurezza di tutti i protagonisti.