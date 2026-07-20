L'ingresso in campo di Donald Trump e del presidente della Fifa, Gianni Infantino, per la cerimonia di consegna della Coppa del Mondo alla Spagna è stato accompagnato da una serie di fischi provenienti dagli spalti.

La contestazione è durata alcuni secondi, prima che l'entusiasmo per la premiazione e il sostegno alla nazionale spagnola tornassero a prevalere.

Sul palco anche Carney e Sheinbaum

Accanto a Trump e Infantino, sul palco della premiazione, erano presenti anche il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum.

I cori contro Infantino durante la partita

Nel corso dell'incontro, Infantino era già stato bersaglio dei cori dei tifosi spagnoli. Convinti che la Fifa stesse favorendo l'Argentina, i sostenitori della Spagna hanno scandito "Infantino, Infantino" dopo ogni fallo o episodio di gioco ritenuto favorevole alla squadra di Lionel Messi.