La famiglia reale spagnola ha celebrato con grande partecipazione la qualificazione della Spagna alla finale dei Mondiali di calcio. Dopo aver trionfato sulla Francia per due a zero in semifinale, l'entusiasmo ha contagiato anche Re Felipe VI e i suoi cari, che hanno seguito l'incontro in diretta televisiva. Un video ufficiale della Casa Reale ha immortalato la gioia.

Le immagini mostrano Re Felipe VI, la Regina Letizia e le figlie Leonor e Sofia, seduti su un divano. Tutti indossavano la seconda maglia bianca della nazionale spagnola, personalizzata con nome e numero, a testimonianza del loro coinvolgimento.

La scena ha rivelato una famiglia unita dalla passione per il calcio, intenta a discutere le fasi di gioco e a scambiarsi abbracci calorosi per i due gol della 'Roja' e la vittoria finale.

Il sostegno e l'orgoglio della Casa Reale

Il post della Casa Reale ha accompagnato il filmato con un messaggio di profondo sostegno e orgoglio per la nazionale spagnola: “Hai dimostrato ancora una volta perché sei uno dei grandi team del mondo. Ora, con un intero paese dietro di te, è il momento di lottare per il titolo. Grazie per averci fatto godere questo viaggio.” Questo messaggio ha evidenziato la vicinanza della famiglia reale spagnola alla squadra in un momento di grande entusiasmo nazionale.

La scelta di indossare la stessa divisa utilizzata dai giocatori ha ulteriormente sottolineato il legame e il coinvolgimento personale dei reali, desiderosi di condividere pubblicamente la loro gioia per il risultato raggiunto dalla selezione iberica.

La Spagna attende la finale mondiale

La vittoria contro la Francia ha garantito alla Spagna un posto nella tanto attesa finale dei Mondiali, dove affronterà la vincente tra Argentina e Inghilterra. L'attesa per l'ultimo atto della competizione è palpabile, e la famiglia reale ha voluto manifestare il proprio sostegno, unendosi idealmente ai milioni di tifosi.

Il gesto della Casa Reale, che ha scelto di condividere un momento così intimo e familiare, è stato accolto con entusiasmo da cittadini e sostenitori della nazionale. La presenza di Re Felipe VI, della Regina Letizia e delle figlie davanti alla televisione, tra abbracci e sorrisi, si è affermata come un potente simbolo di unità e passione sportiva che accompagna la Spagna verso il titolo mondiale.