La partita dei Mondiali tra Messico e Inghilterra è stata ufficialmente rinviata di un'ora a causa del maltempo. La FIFA ha comunicato il calcio d'inizio posticipato alle 03:00 ora italiana. La decisione, seguita a una giornata di grande incertezza e discussioni, mira a garantire la sicurezza di giocatori e spettatori, dato il rischio di temporali e allagamenti che hanno impedito l'orario originario.

Impatto su squadre e logistica

Il posticipo ha avuto un impatto significativo sui piani di preparazione. La nazionale inglese, guidata da Thomas Tuchel, era già a Città del Messico.

La gestione logistica si è rivelata complessa, coordinando 50.000 addetti, broadcaster e tifosi. La federazione messicana era stata informata il giorno precedente della possibilità di un cambiamento, generando ulteriore incertezza.

Il commissario tecnico del Messico, Javier Aguirre, ha espresso il proprio disappunto: "Il cambio di programma è come un pugno nello stomaco... Dobbiamo cambiare tutto il piano". Le sue parole riflettono la difficoltà di adattarsi a decisioni dell'ultimo momento in una competizione importante.

Precedenti e priorità della sicurezza

Il maltempo non è nuovo ai Mondiali; un precedente ha riguardato Messico ed Ecuador, anch'essa ritardata. Le autorità e la FIFA hanno posto particolare attenzione alla sicurezza, dopo che i festeggiamenti post-partita avevano causato quattro vittime.

La flessibilità della FIFA è stata apprezzata, ma l'incertezza pre-partita ha lasciato un'impressione negativa.

La decisione di posticipare il calcio d'inizio è necessaria per tutelare la sicurezza di tutti, dato il contesto di condizioni atmosferiche avverse e complessità organizzativa.