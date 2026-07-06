La fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo entra nel vivo con due incontri cruciali che promettono di tenere gli appassionati con il fiato sospeso. La Spagna e il Portogallo si preparano a rinnovare una delle rivalità più sentite del calcio europeo, mentre gli Stati Uniti, padroni di casa, puntano a un'impresa storica affrontando il Belgio. Le partite, in programma rispettivamente a Dallas e Seattle, non solo definiranno le squadre che accederanno ai quarti di finale, ma potrebbero anche riscrivere le gerarchie di un torneo già ricco di sorprese.

Spagna contro Portogallo: la rivalità iberica si rinnova negli ottavi

Il confronto tra Portogallo e Spagna è un classico che vede opposte due delle nazionali più dotate tecnicamente del continente. La squadra di Luis de la Fuente si presenta agli ottavi con una fiducia elevata, forte di una vittoria convincente per 3-0 sull'Austria e di un percorso impeccabile che l'ha vista mantenere la porta inviolata per l'intero torneo. Tra i giocatori chiave spicca Mikel Oyarzabal, autore di una doppietta nell'ultimo match, affiancato da Pedro Porro, anch'egli a segno. La Roja vanta un'impressionante serie di 35 partite ufficiali senza sconfitte (escluse le conclusioni ai rigori), un dato che ne sottolinea la solidità.

Le previsioni statistiche rafforzano questa percezione: le simulazioni indicano la Spagna come favorita, con il 49,2% di probabilità di successo nei tempi regolamentari, rispetto al 25,6% attribuito al Portogallo. La formazione di Roberto Martínez, che ha superato la Croazia con una vittoria sofferta, è chiamata a una prestazione di altissimo livello per sovvertire i pronostici. Un precedente significativo è l'unica sconfitta spagnola dal marzo 2023, avvenuta proprio contro il Portogallo ai rigori nella finale di Nations League, un dettaglio che rende la sfida ancora più avvincente.

Stati Uniti contro Belgio: il sogno americano incontra la forza dei Diavoli Rossi

Gli Stati Uniti, in veste di nazione ospitante, hanno finora impressionato con un percorso brillante nel torneo, assicurandosi il primo posto nel proprio girone con un turno di anticipo e superando la Bosnia negli ottavi grazie alle marcature di Folarin Balogun e Malik Tillman.

Il rientro di Balogun, dopo aver scontato una squalifica, costituisce un rinforzo significativo per la squadra di Mauricio Pochettino, determinata a raggiungere i quarti di finale per la prima volta dal 2002. Di fronte, però, si troveranno un Belgio temibile. La formazione di Rudi Garcia ha dimostrato grande resilienza, protagonista di una rimonta spettacolare contro il Senegal, recuperando due gol di svantaggio e trovando la vittoria grazie al rigore decisivo di Youri Tielemans nei minuti finali. I precedenti storici non giocano a favore degli USA, che hanno perso gli ultimi sei scontri diretti contro i Diavoli Rossi, subendo in media 2,5 gol per partita. Nonostante ciò, le simulazioni indicano una leggera preferenza per gli americani: le probabilità di vittoria per gli Stati Uniti nei tempi regolamentari sono del 37,2%, contro il 36,5% del Belgio, con un 26,3% di possibilità che la partita si concluda in parità dopo i 90 minuti.

In sintesi, entrambe le sfide si prospettano estremamente combattute e ricche di momenti decisivi. La Spagna si presenta con il favore dei pronostici nel duello iberico contro il Portogallo, mentre gli Stati Uniti cercheranno di sfruttare al massimo il vantaggio del fattore campo e l'entusiasmo del pubblico per ribaltare le aspettative contro il Belgio. L'esito di questi ottavi di finale sarà cruciale per definire il quadro dei quarti e potrebbe aggiungere ulteriori capitoli a un torneo che si sta rivelando imprevedibile e avvincente.