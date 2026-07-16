Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha manifestato la sua grande gioia e soddisfazione dopo che la sua squadra ha conquistato un posto nella finale dei Mondiali. L'impresa è stata realizzata con una vittoria in rimonta contro l'Inghilterra, un risultato che ha riempito d'orgoglio il Paese. Subito dopo il fischio finale, Scaloni ha dichiarato: “Sono contento per la nostra gente e per il Paese, è difficile far capire alla gente cosa hanno dimostrato questi giocatori”.

La semifinale contro l'Inghilterra ha visto l'Argentina protagonista di una rimonta spettacolare, ribaltando il risultato e assicurandosi l'accesso alla finale del torneo.

Scaloni ha enfatizzato la determinazione e lo spirito della sua squadra, aggiungendo: “I miei giocatori non smettono mai di sorprendere”. Le sue parole riflettono la soddisfazione per il percorso compiuto e per la capacità dei suoi atleti di affrontare le difficoltà e superare avversari di alto livello.

Il cammino dell'Argentina verso la finale

L'accesso alla finale rappresenta un risultato di grande rilievo per l'Argentina, che ha saputo dimostrare una notevole capacità di reazione nella semifinale contro l'Inghilterra. La rimonta ha confermato la solida coesione del gruppo guidato da Scaloni, già protagonista di convincenti prestazioni nelle fasi precedenti del torneo. Il tecnico ha sottolineato più volte il valore del collettivo e la capacità dei suoi giocatori di mantenere una concentrazione alta nei momenti decisivi.

Contesto internazionale: la Spagna accede alla finale

Nel quadro delle semifinali dei Mondiali, anche la Spagna ha conquistato l'accesso alla finale, superando la Francia per due a zero. Lionel Scaloni, prima della semifinale contro l'Inghilterra, si era complimentato con la nazionale spagnola, sottolineando che la Roja ha disputato “il suo match più completo” dall'inizio della competizione. Queste dichiarazioni si inseriscono in un clima di rispetto reciproco tra le nazionali protagoniste di questa fase finale.

La finale dei Mondiali vedrà quindi un attesissimo scontro tra l'Argentina e la Spagna, due squadre che hanno dimostrato solidità tattica, qualità tecniche e un incredibile spirito di squadra nel corso della manifestazione. Le parole di Scaloni, cariche di orgoglio per il cammino della sua squadra, si accompagneranno alla consapevolezza del grande valore degli avversari che si troveranno di fronte nell'ultimo atto.