Sarà l'arbitro argentino Facundo Tello a dirigere la delicata sfida tra Francia e Marocco, valida come primo quarto di finale dei Mondiali e in programma domani sera alle 22:00. Questa designazione ha immediatamente generato discussioni e attenzioni nel mondo del calcio, soprattutto considerando la rivalità sportiva tra Francia e Argentina, entrambe annoverate tra le principali favorite per la vittoria finale del torneo. La prospettiva di una possibile riedizione della finale di quattro anni fa, che vide trionfare la nazionale di Messi, aggiunge ulteriore peso a questa scelta arbitrale.

La decisione di affidare la direzione di gara a Tello giunge all'indomani di un'altra designazione che aveva sollevato accese polemiche: quella del fischietto francese François Letexier per la partita tra Argentina ed Egitto. Tale scelta aveva suscitato perplessità e critiche in Argentina, sia per la nazionalità dell'arbitro sia per un precedente episodio di febbraio, quando Letexier aveva attivato il protocollo antirazzismo durante un incontro tra Benfica e Real Madrid, culminato poi nella squalifica di sei giornate per il giocatore argentino Gianluca Prestianni. Curiosamente, le contestazioni più veementi alla direzione di Letexier sono giunte non dall'Argentina, ma dall'Egitto, che ha esplicitamente richiesto la sua esclusione dal prosieguo del torneo.

Il profilo di Tello e le reazioni in campo

Nonostante il clima di dibattito, i giocatori francesi hanno cercato di smorzare le tensioni legate alla scelta di Tello. Il terzo portiere Robin Risser ha invitato alla calma, dichiarando: "Non dobbiamo cadere nella paranoietà", e ha aggiunto che "se questi arbitri sono lì, è perché sono all'altezza della competizione". Facundo Tello è infatti riconosciuto per il suo carattere deciso e per la sua capacità di gestire incontri ad alta intensità. La sua carriera è stata caratterizzata da episodi significativi, come il record di dieci espulsioni in una singola partita, stabilito nel 2022 durante un acceso Boca Juniors-Racing Club.

La carriera internazionale di Tello non è stata esente da controversie.

Durante il precedente Mondiale, la sua direzione di gara nella partita tra Portogallo e Marocco aveva scatenato le proteste della squadra portoghese. I giocatori lusitani lo avevano accusato di eccessiva tolleranza nei confronti delle perdite di tempo degli avversari. In quell'occasione, il difensore Pepe aveva espresso il suo disappunto con parole chiare: "Fu inadmissibile avere un arbitro argentino a dirigere quella partita. Nella ripresa non si è giocato quasi nulla e lui ha concesso solo otto minuti di recupero". Un altro episodio che ha generato discussioni risale al 2023, quando Tello fu contestato dal Palmeiras nella semifinale di Copa Libertadores contro l'LDU, per un rigore assegnato agli avversari.

Esperienza internazionale e sfide recenti

Con i suoi 44 anni, Facundo Tello vanta una solida esperienza internazionale, essendo parte del quadro FIFA dal 2019. Questa è la sua seconda partecipazione ai Mondiali: in Qatar 2022 aveva diretto tre incontri, tra cui proprio il quarto di finale tra Portogallo e Marocco. Nell'attuale edizione, ha già arbitrato due partite della fase a gironi. Il suo curriculum include inoltre numerose presenze in prestigiose competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana e le qualificazioni ai Mondiali.

Recentemente, Tello ha affrontato un momento difficile sul campo: durante la gara di spareggio mondiale tra Repubblica Democratica del Congo e Giamaica, ha subito un infortunio alla gamba sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il campo.

Nonostante questi episodi, la sua esperienza e la sua forte personalità lo rendono uno degli arbitri più discussi e, al contempo, più riconosciuti a livello internazionale. Ora è chiamato a gestire una delle sfide più delicate e attese di questo torneo mondiale, con tutti gli occhi puntati sulla sua performance.