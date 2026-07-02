Gli Stati Uniti continuano il loro cammino ai Mondiali 2026 e conquistano l’accesso agli ottavi di finale. La nazionale degli Usa ha superato la Bosnia-Erzegovina con il risultato di 2-0 nella sfida disputata a Santa Clara, riuscendo così a confermare le proprie ambizioni davanti al pubblico di casa. Una vittoria pesante, arrivata in una partita da dentro o fuori, che permette agli Usa di restare pienamente in corsa nella fase più delicata del torneo.

Usa concreti, poco da fare per la Bosnia

La gara si è indirizzata soprattutto grazie alla concretezza degli statunitensi nei momenti decisivi.

La Bosnia-Erzegovina ha provato a restare in partita, ma gli Stati Uniti hanno saputo colpire quando contava, mostrando maggiore lucidità nella gestione delle occasioni e più solidità nei passaggi chiave del match. Il successo per 2-0 racconta una partita controllata con attenzione, senza perdere equilibrio anche nelle fasi più tese.

Tra i protagonisti della serata c’è stato Folarin Balogun, autore di un gol nel primo tempo, arrivato al 45’. La sua partita, però, ha avuto anche un risvolto negativo: l’attaccante è stato espulso al 66’ per un fallo pericoloso e non sarà quindi disponibile nel prossimo impegno. Un’assenza pesante per gli Stati Uniti, che dovranno affrontare la sfida successiva senza uno dei riferimenti offensivi più importanti.

Il risultato assume un valore ancora più importante perché arriva in una fase del Mondiale in cui ogni errore può costare carissimo. Gli Usa hanno dimostrato di saper reggere la pressione e di poter competere con personalità, sfruttando anche il fattore ambientale di un torneo giocato in casa. La qualificazione agli ottavi rappresenta quindi non solo un traguardo sportivo, ma anche un segnale forte per tutto il movimento calcistico statunitense.

Ora Usa-Belgio

Ora l’attenzione si sposta già al prossimo turno. Gli Stati Uniti affronteranno il Belgio martedì, in una partita che si preannuncia molto più complicata e che metterà alla prova la reale consistenza della squadra americana. Serviranno maggiore precisione, concentrazione e capacità di soffrire, soprattutto considerando l’assenza di Balogun, che obbligherà lo staff tecnico a rivedere alcune soluzioni offensive.

Per la Bosnia-Erzegovina, invece, resta l’amarezza per una partita che chiude il percorso mondiale. La squadra ha cercato di opporsi agli Stati Uniti, ma non è riuscita a trovare le risposte necessarie per riaprire la gara. La sconfitta per 2-0 lascia spazio ai rimpianti, soprattutto per non essere riuscita a trasformare i momenti favorevoli in occasioni davvero decisive.

Gli Stati Uniti, intanto, possono festeggiare una qualificazione che alimenta entusiasmo e aspettative. Il Mondiale entra nel vivo e il margine d’errore si riduce ulteriormente. Il successo contro la Bosnia-Erzegovina è un passo avanti importante, ma la sfida con il Belgio dirà molto sulle possibilità americane di proseguire ancora più a lungo in questa competizione.