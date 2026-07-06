Il Monza ha ufficialmente inaugurato la sua nuova stagione oggi, lunedì 6 luglio 2026, presso il Centro Sportivo “Silvio e Luigi Berlusconi‑Monzello”. La giornata è stata dedicata a test fisici e visite mediche, dando il via al ritiro estivo in preparazione al prossimo campionato di Serie A.

La squadra, reduce dalla storica promozione e da una travagliata risoluzione contrattuale con l’allenatore precedente, riparte sotto la guida di Ivan Juric. A lui sono affidate le ambizioni di consolidare la posizione del club nella massima serie.

Programma della preparazione estiva

Il calendario dei test amichevoli è già definito per valutare condizione atletica e compattezza del gruppo. Il primo appuntamento è sabato 18 luglio contro la Pro Vercelli a Monzello.

Seguirà una trasferta in Austria: venerdì 24 luglio, alle ore 20, sfida al Galatasaray a Lienz. Al rientro, giovedì 30 luglio, alle ore 18, sempre a Monzello, il Monza ospiterà l’Aris FC di Salonicco.

Agosto si aprirà con un test contro il Padova, una settimana prima dell’esordio ufficiale nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l’Avellino, primo impegno competitivo della nuova annata.

Obiettivi e la guida di Juric

La ripartenza del Monza è all'insegna di rinnovata fiducia. L’arrivo di mister Juric è chiave per una svolta dopo l'incertezza, puntando a un progetto tecnico solido.

Il ritiro estivo è il primo passo verso l'obiettivo.

La preparazione è cruciale per amalgamare la squadra e affinare gli schemi. L'obiettivo primario resta la permanenza in Serie A, traguardo che il club persegue con impegno per un futuro stabile nella massima categoria.