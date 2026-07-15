Stando alle ultime di mercato di Matteo Moretto, la Juventus starebbe valutando con sempre maggiore convinzione l'opzione Guglielmo Vicario per la porta, mentre il Napoli avrebbe ormai in pugno Costantino Favasuli. Sul fronte dei rinnovi, Roma e Milan sono al lavoro per blindare diversi elementi delle rispettive rose, mentre l'Inter si prepara a un importante summit tra dirigenza e staff tecnico per ridisegnare le priorità del mercato.

Spalletti-Vicario, contatti diretti: la Juventus valuta il piano B

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti diretti tra Luciano Spalletti e Guglielmo Vicario.

Un colloquio che confermerebbe come il portiere del Tottenham sia diventato una concreta alternativa per la Juventus, impegnata a rinforzare il ruolo di estremo difensore. Alla base di questo cambio di strategia ci sarebbero le difficoltà riscontrate nella trattativa per Emiliano Martinez. L'argentino dell'Aston Villa resta infatti il primo obiettivo della dirigenza bianconera, ma la posizione del club inglese continua a rendere l'operazione estremamente complicata. Per questo motivo Vicario, già protagonista di ottime stagioni tra Serie A e Premier League, starebbe guadagnando posizioni nella lista di Giovanni Carnevali.

Moretto ha poi fatto il punto sul Napoli, spiegando che "il Napoli sa che può chiudere Favasuli sostanzialmente quando vuole".

Secondo il giornalista, il club partenopeo avrebbe già raggiunto un'intesa sia con il calciatore sia con il Catanzaro, motivo per cui nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi concreti.

Rinnovi in vista per Roma e Milan, l'Inter prepara il summit con Chivu

Nel suo approfondimento, Moretto ha parlato anche delle situazioni contrattuali che coinvolgono Roma e Milan. In casa giallorossa sarebbero ormai vicini i rinnovi di Bryan Cristante, Zeki Celik e Gianluca Mancini, mentre resterebbe più complicata la trattativa per il prolungamento di Lorenzo Pellegrini. Sul versante rossonero, invece, il club sarebbe pronto a blindare due dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile, Francesco Camarda e Christian Comotto, confermando la volontà di puntare sui giovani anche per il futuro.

Infine, attenzione all'Inter, dove sarebbe in programma a breve un confronto diretto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e Cristian Chivu. L'obiettivo sarà individuare i profili su cui concentrare gli sforzi dopo alcune trattative sfumate, come quelle per Palestra, trasferitosi al Chelsea, e Khalaili, ritenuto non idoneo al campionato italiano per motivi sanitari. Un vertice destinato a orientare le prossime mosse del mercato nerazzurro.