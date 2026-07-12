Il giornalista Matteo Moretto ha dedicato un video su YouTube al calciomercato e ha esordito rivelando: "C'é un calciatore che può lasciare il Milan nel corso di questo mercato estivo, Pervis Estupinan. La società rossonera ascolterà offerte per l'esterne e nelle ultime ore c'è stato un club che si è fatto avanti, chiedendo le condizioni di uscita del calciatore, ovvero l'Aston Villa. Si tratta per ora solo di un sondaggio e il club inglese non ha fatto offerte ufficiali per un calciatore che il Milan ha preso solo l'anno scorso per 20 milioni di euro.

Detto questo, un contatto c'é stato e il calciatore può lasciare effettivamente la società lombarda".

Juventus, Moretto: 'Contatti con gli agenti di Goretzka'

Il giornalista ha poi aggiunto: "Per la Juventus restano due le priorità di questa fase di calciomercato, l'attaccante e il portiere. Va anche detto però che rientreranno i vari prestiti e fra questi ci sono Arthur e Douglas Luiz: entrambi verranno valutati dalla società ma il secondo verrà provato da Luciano Spalletti nel ritiro estivo e potrebbe anche restare, specie se il tecnico toscano scegliesse di puntare su di lui per la stagione. In ogni caso alla Continassa restano molto vigili per quanto concerne l'inserimento di un possibile centrocampista e per questo dico che la Juventus resta in contatto con gli agenti di Leon Goretzka.

Il giocatore, recentemente svincolato dal Bayern Monaco, non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro e bisogna dire che l'eventuale operazione per Carnevali non sarebbe affatto semplice, visti i costi. Allo stesso tempo mi viene da dire che non è una trattativa impossibile e molto passerà dalla volontà del calciatore. Chiaramente se Goretzka dovesse accettare il progetto Juve, una quadra si potrebbe anche trovare".

Lazio, Torino e Genoa: Moretto fa il punto

Il giornalista ha concluso: "Darmian e Acerbi sono due calciatori entrambi svincolati dall'Inter che hanno deciso di continuare a giocare. I due vorrebbero restare in Italia, anche per una questione famigliare e dalla prossima settimana si potrebbero registrare movimenti concreti.

Per il primo, ho parlato nel recente passato di un interessamento del Torino, mentre per Acerbi resta viva la pista che lo porterebbe a Genoa. La Lazio resta in trattativa per Sergi Dominguez ma le distanze con la Dinamo persistono. Ecco perché i biancocelesti stanno lavorando per Danilo Doekhi, stopper centrale di 28 anni attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino".