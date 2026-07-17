Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, l'indimenticabile allenatore che guidò l'Hellas Verona alla storica conquista dello scudetto nella stagione 1984-1985. Bagnoli si è spento a Verona all'età di 91 anni, presso l'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Aveva compiuto gli anni lo scorso 3 luglio e da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Circa venti giorni prima del decesso, il peggioramento del suo quadro clinico, già complessivamente complesso, aveva reso necessario un ricovero ospedaliero, seguito dal trasferimento presso la Fondazione “Pia Opera Ciccarelli” di San Giovanni Lupatoto.

La carriera di Osvaldo Bagnoli: un simbolo di concretezza

Considerato uno degli allenatori più apprezzati e rispettati del calcio italiano, Osvaldo Bagnoli è stato un simbolo di un calcio concreto e pragmatico. Prima di sedersi in panchina, aveva vestito con solidità e determinazione le maglie di importanti club come Milan, Verona e Spal. Fu però come tecnico che trovò la sua vera dimensione, lasciando un'impronta indelebile. Oltre all'impresa con il Verona, Bagnoli ha guidato altre formazioni di Serie A, tra cui l'Inter e il Genoa, e ha allenato anche il Como. Era noto anche per il suo soprannome, “Schopenhauer della Bovisa”, coniato dal celebre giornalista Gianni Brera, un appellativo che Bagnoli portava con una punta di orgoglio, riflettendo la sua natura riflessiva e la sua filosofia di gioco.

Lo storico scudetto del Verona: la favola del 1985

L'impresa più grande di Osvaldo Bagnoli resta senza dubbio la vittoria del campionato di Serie A con il Verona nella stagione 1984-1985. Fu una vera e propria favola sportiva, un'impresa rimasta unica nella storia del club e del calcio italiano. Quel Verona non partiva certo con i favori del pronostico, presentandosi come una realtà senza grandi stelle in un torneo dominato da potenze che annoveravano campioni del calibro di Maradona, Zico, Platini, Falcao e Rumenigge. Eppure, la squadra di Bagnoli, costruita sulla compattezza e sul collettivo, riuscì a ribaltare ogni previsione, prendendo la testa della classifica e difendendola con tenacia fino alla fine.

Il 12 maggio 1985, con il pareggio per 1-1 sul campo dell’Atalanta, arrivò la consacrazione: per la prima e finora unica volta, il Verona si laureava campione d’Italia, scrivendo una pagina leggendaria del nostro calcio.

Il Verona dei miracoli: un collettivo granitico

Il segreto di quella squadra – il Verona dei miracoli – era un collettivo granitico, in cui ogni giocatore sapeva perfettamente cosa fare e dava il massimo per la causa comune. In porta c'era l'affidabile Claudio Garella, in difesa spiccava la leadership del capitano Roberto Tricella, mentre a centrocampo equilibrio e corsa erano garantiti da uomini come Domenico Volpati e dall’estro di Pietro Fanna. Davanti, la coppia formata da Elkjaer e Galderisi rappresentava un mix perfetto di potenza, tecnica e fiuto del gol, affiancata dall'energia e dalla qualità di Briegel.

Bagnoli fu un maestro nel trasformare giocatori spesso sottovalutati, talvolta scartati da altre squadre, in protagonisti assoluti. Non era un allenatore da proclami o da riflettori, ma un uomo concreto, capace di creare un gruppo unito e disciplinato, in cui il collettivo veniva prima di tutto. Proprio questa filosofia rese possibile un'impresa che ancora oggi viene ricordata come l’ultimo grande scudetto “di provincia”.